Stoccarda-Atalanta, moviola: manca un rigore che avrebbe potuto cambiare tutto

La prova dell’arbitro Rade Obrenovic nella gara di Champions League analizzata ai raggi X, il fischietto sloveno ha ammonito cinque giocatori

Zaniolo, Bellanova e Matteo Ruggeri (dalla panchina) erano i giocatori dell’Atalanta ad avere ricordi più o meno recenti di Rade Obrenovič, trentaquattrenne di Lubiana (candeline il 28 agosto) designato per la quarta giornata della fase campionato di Champions a Stoccarda. I primi due l’avevano conosciuto da azzurrini. Il 7 ottobre 2017 a Jonkoping, in Svezia, nel 2-1 all’Estonia dell’Italia Under 19 di Paolo Nicolato nelle qualificazioni agli Europei di categoria. Il mancino di Zogno, invece, era in panchina, da riserva di Giorgio Brogni, in Youth League al Bannikov di Kiev nel 2-1 allo Shakhtar l’11 dicembre 2019. Obrenovic ha arbitrato anche la Fiorentina in Conference (sconfitta) più le Primavera di Inter (vittoria di Mindo Madonna) e Roma (ko); una volta l’Italia Under 17 e due l’Italia senior (due su due) ma come se l’è cavata ieri il fischietto sloveno?

I precedenti di Obrenovic con l’Atalanta

L’unico precedente atalantino del giovane fischietto di Lubiana c’è stato a livello Primavera/Under 19 (oggi Under 20) mentre per il Vfb Stuttgart è stato un inedito assoluto.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Zunic e Vidali con Smajc IV uomo e gli olandesi Ruperti al Var e van Boekel all’Avar, l’arbitro ha ammonito cinque giocatori: Chase (S), Hien (A), Ederson (A), Demirovic (S), Bellanova (A). Recupero: 1′; 4′

Stoccarda-Atalanta, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 33′ Touré scambia con Millot e penetra in area, venendo forse a contatto con Zappacosta: il maliano crolla a terra, proteste dei tedeschi ma l’arbitro non fischia nulla: si era sullo 0-0. Al 41′ primo giallo della gara: ammonito Chase per una trattenuta su Zappacosta. Al 44′ ammonito anche Hien, che ha commesso un fallo tattico per fermare l’inserimento da dietro di Stiller. Al 55′ fallo di Ederson su Karazor: ammonizione anche per il brasiliano. Al 69′ giallo per Demirovic, che ha trattenuto Bellanova. Ammonizione inevitabile. Al 79′ ammonito Bellanova per proteste per un angolo concesso ai tedeschi. Dopo 4′ di recupero Stoccarda-Atalanta finisce 0-2.