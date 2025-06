Germania-Italia U.21, moviola: i due rossi che hanno scatenato le proteste degli azzurrini

La prova dell’arbitro Lukjancukas nella gara dei quarti degli Europei Under 21 analizzata ai raggi X, il fischietto lituano ha ammonto 6 giocatori

Manfredas Lukjancukas, 33 anni, l’arbitro designato per dirigere Italia-Germania, quarto di finale dell’Europeo Under 21, è nato a Vilnius, in Lituania, e in carriera ha arbitrato in stagione 14 gare a livello internazionale tra partite di qualificazione ad Europa e Conference League ed Under 21. In Champions ha arbitrato una sola gara, il 13 dicembre 2023 nella fase a gironi (Lipsia-Young Boys) ma come se l’è cavata ieri a Dunajska Streda.

I precedenti tra le due nazionali Under 21

Una vittoria per parte nei due precedenti (entrambe di misura, per 1-0).

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori e ne ha espulsi 2

Coadiuvato dagli assistenti connazionali Mangirdas Mirauskas e Aleksandras Stepanovas, con l’azero Elchin Masiyev IV uomo, l’arbitro ha ammonito sei giocatori: Pirola, Koleosho, Gnonto, Brown, Kayode, Casadei più l’arbitro Nunziata, espulsi Gnonto e Zanotti, recupero +1′, +4′, recupero supplementari +1′, +3′.

Germania-Italia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 16′ per Pirola per aver rallentato la ripresa del gioco dopo un fallo su Woltemade, al 27′ giallo a Koleosho per fallo su Rosenfelder. Al 64’ammonito Gnonto per fallo su Martel, sanzione forse troppo severa.

All’80’ Gnonto rimedia la doppia ammonizione per un fallo ingenuo su Rosenfelder e viene espulso, stessa sorte al 90′ per Zanotti per proteste reierate; una decisione che fa infuriare il ct degli azzurrini. Giallo al 90’+3′ N. Brown per perdita di tempo, al 119′ ammonito Kayode per fallo su Reitz e nella circostanza anche il tecnico Nunziata per proteste. Al 120′ ammonito Casadei per proteste e dopo il recupero dei supplementari Germania-Italia finisce 3-2.