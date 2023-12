Pagelle Ferencvaros-Fiorentina 1-1: Italiano decisivo coi cambi, pareggia Ranieri, preoccupa Gonzalez

I viola riacciuffano gli uomini di Stankovic e vincono il girone F di Conference League

14-12-2023 20:54

La Fiorentina vince il girone F di Conference League ed evita i playoff: festa per il Ferncvaros di Dejan Stankovic che avanza insieme ai viola, ma chi si aspettava il celebre “biscotto” resta a bocca asciutta al cospetto di due squadre che hanno giocato una partita vera. Tutto nella ripresa. Viola sotto al 48′ con un gol di Zachariassen ma bravi a rimontare con Ranieri al 73′. Unica nota stonata l’infortunio muscolare occorso a Nico Gonzalez, costretto a uscire al 20′ del primo tempo.

Ferencvaros-Fiorentina, la chiave della partita

I cambi di Italiano, costretto a fare a meno di Nico Gonzalez in avvio di gara ma bravissimo a rimettere in piedi la partita che s’era messa male per effetto del gol di Zachariassen in avvio di ripresa. La Viola ha chiuso in crescendo, provando a vincere la partita fino all’ultima azione.

Rivivi il live di Ferencvaros-Fiorentina

Le pagelle della Fiorentina

Christensen 6.5: Bene nelle uscite. Riflessi felini sulla doppia parata su Katona e Civic, attento sul colpo di testa di Marquinos. Incolpevole sul gol di Zachariassen.

Bene nelle uscite. Riflessi felini sulla doppia parata su Katona e Civic, attento sul colpo di testa di Marquinos. Incolpevole sul gol di Zachariassen. Kayode 5.5: Parte bene servendo un pallone invitante per Brekalo. Cala alla distanza, soffre Marquinos.

Parte bene servendo un pallone invitante per Brekalo. Cala alla distanza, soffre Marquinos. Milenkovic 6.5: Sfiora il pareggio con un terzo tempo perfetto, una sua torre permette a Ranieri di realizzare l’1-1. Qualche sbavatura nella prima frazione di gioco.

Sfiora il pareggio con un terzo tempo perfetto, una sua torre permette a Ranieri di realizzare l’1-1. Qualche sbavatura nella prima frazione di gioco. Ranieri 7: Katona e Vargas non riescono a passare dalle sue parti. Corona un’ottima prestazione superando Dibusz e riportando la Fiorentina al primo posto in classifica nel girone F. Sempre più importante per la viola.

Katona e Vargas non riescono a passare dalle sue parti. Corona un’ottima prestazione superando Dibusz e riportando la Fiorentina al primo posto in classifica nel girone F. Sempre più importante per la viola. Parisi 5: Anticipato da Zachariassen che firma il momentaneo 1-0. Il ritorno di Kayode gli ha permesso di tornare sulla fascia sinistra, ma perdurano le difficoltà in fase difensiva dove può e deve crescere.

Anticipato da Zachariassen che firma il momentaneo 1-0. Il ritorno di Kayode gli ha permesso di tornare sulla fascia sinistra, ma perdurano le difficoltà in fase difensiva dove può e deve crescere. Maxime Lopez 5.5: Si accende a intermittenza. Prova a far valere la sua bravura su palla inattiva, ma non riesce a lasciare un segno sul match.

Si accende a intermittenza. Prova a far valere la sua bravura su palla inattiva, ma non riesce a lasciare un segno sul match. Mandragora 5,5: Mai in partita se non per un sinistro in avvio di gara respinto da Dibusz. Nzola lo rileva per l’assalto al pari (28′ st Nzola 5.5: Mastica una conclusione, si fa vedere ma l’approccio alla partita non è pienamente sufficiente).

Mai in partita se non per un sinistro in avvio di gara respinto da Dibusz. Nzola lo rileva per l’assalto al pari (28′ st Mastica una conclusione, si fa vedere ma l’approccio alla partita non è pienamente sufficiente). Nico Gonzalez 6: Parte benissimo, esce per problemi muscolari (pt 20′ Ikoné 6: Si propone, scambia, si fa vedere. Colpisce un palo in pieno recupero).

Parte benissimo, esce per problemi muscolari (pt 20′ Si propone, scambia, si fa vedere. Colpisce un palo in pieno recupero). Barak 5.5: Arriva alla conclusione, prolunga un buon pallone per Brekalo ma potrebbe fare di più e non ci riesce.

Arriva alla conclusione, prolunga un buon pallone per Brekalo ma potrebbe fare di più e non ci riesce. Brekalo 5.5: Si dà da fare ma non è efficace come vorrebbe. Una sola conclusione degna di nota (18′ st Kouamé 6.5: Approccio notevole. Spacca la partita mettendo in grande difficoltà la difesa ungherese con la sua velocità).

Si dà da fare ma non è efficace come vorrebbe. Una sola conclusione degna di nota (18′ st Approccio notevole. Spacca la partita mettendo in grande difficoltà la difesa ungherese con la sua velocità). Beltran 5: Altra partita anonima. Il vero Beltran è ancora lontano.

Altra partita anonima. Il vero Beltran è ancora lontano. Vincenzo Italiano (allenatore) 6.5: Rimette in piedi una partita che si era messa male grazie ai suoi cambi.

Fiorentina: tutti gli impegni dei viola

Ferancvaros, top e flop

Zachariassen 6.5: Un gol e tanta personalità.

Un gol e tanta personalità. Dibusz 6.5: Incolpevole sul gol di Ranieri, risponde “presente” quando viene chiamato in causa.

Incolpevole sul gol di Ranieri, risponde “presente” quando viene chiamato in causa. Katona 6: Intraprendente e dinamico.

Intraprendente e dinamico. Marquinhos 6: Qualche buono sprazzo ma scarsa efficacia.

Qualche buono sprazzo ma scarsa efficacia. Abu Fani 5: Impalpabile.

Impalpabile. Esiti 5: Vedi Abu Fani.

La pagella dell’arbitro Marchetti

A dirigere il match alla “Groupama Arena” di Budapest è stato il portoghese Luis Godinho coadiuvato dai connazionali Rui Teixeira e Pedro Almeida (assistenti di linea) e dal quarto ufficiale Ricardo Baixinho. In sala VAR Helder Malheiro e Vasco Santos. Nessun check o episodio controverso. Ordinaria amministrazione. Voto 6.

Il tabellino di Ferencvaros-Fiorentina

FERENCVAROS-FIORENTINA 1-1

MARCATORI: 48′ Zachariassen, 73′ Ranieri.

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Makreckis, Aaneba, Cissé, Civic (20′ st Botka); Abu Fani, Zachariassen, Esiti (35′ st Romadhane); Katona (35′ st Besic), Varga (13′ st Lisztes), Marquinhos. A disp.: Varga, Radnoti, Owusu, Siger, Paszka, Pesic. All.: Stankovic.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Mandragora (28′ st Nzola); Nico Gonzalez, Barak, Brekalo (18′ st Kouamé); Beltran. A disp.: Terracciano, Vannucchi, Ikoné, Infantino, Mina, Martinez Quarta, Duncan, Comuzzo, Pierozzi, Amatucci. All.: Italiano.

ARBITRO: Godinho (Portogallo).

NOTE: Ammoniti: Mandragora (F), Milenkovic (F), Cissé (F)

