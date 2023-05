Pagelle Monza-Lecce 0-1: Colombo e Falcone eroi giallorossi, errore fatale di Gytkjaer

I giallorossi hanno battuto per 1-0 i brianzoli nell'ultima partita di questa stagione allo U-Power Stadium: salentini salvi

28-05-2023 17:36

Il Lecce ha battuto per 1-0 il Monza in una delle partite delle 15 della 37esima e penultima giornata di Serie A. I salentini grazie a questo prezioso successo firmato da Colombo al 100′ su rigore riescono a salvarsi con una giornata di anticipo sulla fine del campionato.

La squadra di Palladino cade invece dopo una lunga serie di risultati positivi ed è ora al decimo posto in classifica. I brianzoli nella ripresa hanno sbagliato un rigore con Gytkjaer.



Monza-Lecce, le pagelle dei biancorossi

Di Gregorio 6: quasi mai impegnato, serata tranquilla a parte il rigore finale

Marlon 6: gara egregia in fase difensiva

Marì 6,5: dalle sue parti non si passa, è sempre molto attento

Izzo 6,5: grande salvataggio sulla linea nel primo tempo

Ciurria 5,5: non è la sua giornata, spreca una buona occasione e non riesce mai a saltare l’uomo

Rovella 6,5: tanti palloni recuperati a centrocampo

Pessina 6,5: prestazione autorevole in mezzo al campo, sbaglia pochissimo

Carlos Augusto 6: prestazione meno brillante rispetto alle sue abituali partite

Mota 6: il più positivo dell’attacco dei brianzoli

Caprari 5: mai davvero in partita, non riesce a dialogare con i compagni

Petagna 5,5: si vede poco ed è poco servito dai compagni

46′ Sensi 5,5: la sua entrata non fa la differenza, e tutto il Monza ne risente

46′ Birindelli 6: bene soprattutto in fase difensiva

62′ Gytkjaer 4,5: pesa molto il penalty sbagliato, non riesce a riscattarsi ed anzi causa il rigore del ko

77′ Colpani 6,5: guadagna il rigore sprecato da Gykjaer

62′ Vignato 6: buon impatto, dà più vivacità all’attacco

Palladino 6: il Monza si ferma dopo una serie di risultati positivi, ma è protagonista di un’altra buona prestazione, soprattutto nella ripresa. Giusti i cambi, ma l’errore dal dischetto di Gytkjaer non ripaga il buon lavoro fatto

Monza-Lecce, le pagelle dei giallorossi

Falcone 8: la splendida parata sul rigore di Gytkjaer verrà ricordata a lungo dai tifosi del Lecce

Gendrey 6: limita bene Carlos Augusto, e non era facile

Baschirotto 5: provoca il rigore del Monza ma Falcone ci mette una pezza

Umtiti 6,5: altra ottima prestazione del centrale francese, un muro

Gallo 6: diligente in difesa e volonteroso in fase offensiva

Askildsen 6: lavoro discreto nel primo tempo

Blin 6,5: prestazione molto positiva, detta i tempi del gioco dei salentini

Oudin 6: si vede meno, ma il suo lavoro oscuro è prezioso

Strefezza 5,5: giornata spenta, ha solo un’occasione ma calcia male

Ceesay 5,5: riceve pochi palloni e non trova mai la porta

Banda 6,5: una spina nel fianco del Monza

64′ Di Francesco 6: prezioso in fase di copertura

75′ Maleh s.v.

64′ Hjulmand 6: i suoi piazzati sono sempre pericolosi

86′ Colombo 8: è glaciale quando calcia il rigore che vale la salvezza dei salentini

86′ Pezzella s.v.

Baroni 7: il suo Lecce vince a Monza, dove hanno perso tante grandi, e si conquista con una giornata d’anticipo una salvezza meritata. Azzeccati i cambi finali.

Monza-Lecce, il tabellino

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Marì, Izzo (32’ st Colpani); Ciurria, Rovella (1’ st Sensi), Pessina, Carlos Augusto; Mota (17’ st Vignato), Caprari (17’ st Gytkjaer); Petagna (1’ st Brindelli). All. Palladino

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Askildsen (19’ st Hjulmand), Blin, Oudin (29’ st Maleh); Strefezza (18’ st Di Francesco), Ceesay (41’ st Colombo), Banda (41’ st Pezzella). All. Baroni.

Marcatore: 101′ rig. Colombo (L)

Ammoniti: Sensi (M), Banda (L)

Arbitro: Daniele Doveri di Roma 1.