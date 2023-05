Lecce, Baroni: “Continuiamo a lottare”

Con lo 0-0 interno contro lo Spezia, i pugliesi sono ancora invischiati nella lotta per evitare la retrocessione

21-05-2023 15:11

“Adelante, con judicio”. Va avanti piano il Lecce, che ora ha 3 punti di vantaggio sul Verona. Sperando che la remissività vista contro lo Spezia non possa trasformarsi un boomerang per il finale di campionato. Marco Baroni dice: “Sono orgoglioso di questi ragazzi, voglio ricordare che siamo la squadra più giovane e ce la siamo giocata con tutti. Il calo è fisiologico in questo campionato lunghissimo, ci prendiamo punto e prestazione”. Il Lecce deve difendere 3 punti di vantaggio sul Verona e 2 sullo Spezia: “Questa squadra è viva e non molla. Siamo pronti per il rush finale e combatteremo fino in fondo a testa alta”.