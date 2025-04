Pagelle Torino-Udinese 2-0: Adams raggiunge Low, prima gioia per Dembele, Lovric tradisce

I granata regolano l'Udinese con una rete di Adams nel primo tempo e il primo gol di Dembele in A. Ai friulani annullato un gol ad Atta sullo 0-0, inutile il forcing nella ripresa

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

Il Torino torna al successo dopo tre turni (2 punti) e stende l’Udinese, al 5° stop consecutivo. Sblocca Adams in tap-in dopo la doppia respinta di Okoye. Ma nella ripresa i friulani – che si sono visti annullare il gol di Atta sullo 0-0 – hanno impensierito Milinkovic-Savic con Atta e Payero. Il colpo di grazia lo dà Dembele, al primo gol in Serie A, che approfitta dell’errore di Solet. In classifica il Toro stacca proprio l’Udinese e sale a 43 punti.

Torino-Udinese, la chiave del match

Tanto equilibrio nelle schermaglie iniziali. Al 7’, Bravo arriva in ritardo su un cross rasoterra davanti a Milinkovic-Savic, poco dopo il colpo di testa di Casadei viene murato in angolo da Ehizibue, che si ripete al 25’ sull’inzuccata a botta sicura di Maripan.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Al 35’, l’Udinese passa: costruzione dal basso, Ekkelenkamp scappa via per vie centrali e imbuca per Atta, finito poco oltre la linea difensiva granata. Bello, ma inutile il tocco di punta ad anticipare Milinkovic-Savic in uscita. Regolare, invece, il tap-in di Adams, che insacca al 38’ sulla respinta di Okoye (tiro di Linetty e poco prima salvataggio sulla stoccata di Ricci). Grave, però, l’errore di Lovric in costruzione.

Nella ripresa, al 9′, Lovric potrebbe farsi perdonare, ma calcia debolmente il pallone vagante raccolto al limite dell’area. L’Udinese insiste e Milinkovic-Savic è costretto a opporsi di piede sul rasoterra di Atta, liberato ancora da Lovric. Runjaic capisce che deve rischiare, entrano Davis e Rui Modesto per dare più pericolosità all’attacco, il Torino non è sempre difensivamente pulito, ma se la cava.

Al 24′, il sinistro di Davis è troppo timido per impensierire Milinkovic-Savic, più sollecitato dalla girata di Payero. Nel finale, dopo il forcing friulano, spunta fuori Dembele, che approfitta della respinta corta di Solet e con freddezza batte Okoye, chiudendo definitivamente la partita.

Torino top e flop

Linetty 7 – La palla rubata a Lovric è trasformata in oro da Adams. L’1-0 nasce dai suoi piedi. Tanta sostanza in mezzo al campo.

– La palla rubata a Lovric è trasformata in oro da Adams. L’1-0 nasce dai suoi piedi. Tanta sostanza in mezzo al campo. Adams 7 – Si lamenta per i pochi palloni ricevuti e spara alle stelle il primo giocato, ma si riscatta alla grande, facendosi trovare pronto sotto porta sulla respinta di Okoye. Decimo gol stagionale per lui, come Denis Law.

– Si lamenta per i pochi palloni ricevuti e spara alle stelle il primo giocato, ma si riscatta alla grande, facendosi trovare pronto sotto porta sulla respinta di Okoye. Decimo gol stagionale per lui, come Denis Law. Dembele 7 – Sorriso a 32 denti per lui, al primo gol in Serie A: chiude la partita da vero opportunista.

– Sorriso a 32 denti per lui, al primo gol in Serie A: chiude la partita da vero opportunista. Milinkovic-Savic 6,5 – Beffato da Atta in uscita, lo salva il fuorigioco. Nella ripresa ci mette lo zampino respingendo di piede la conclusione dello stesso Atta.

– Beffato da Atta in uscita, lo salva il fuorigioco. Nella ripresa ci mette lo zampino respingendo di piede la conclusione dello stesso Atta. Masina 6,5 – Pochi problemi nell’annullare Bravo, qualche problema in più nel contenere Davis, a cui lascia un paio di conclusioni forzate.

– Pochi problemi nell’annullare Bravo, qualche problema in più nel contenere Davis, a cui lascia un paio di conclusioni forzate. Pedersen 5,5 – Ingaggia il duello con Kamara, ma è troppo timido nel proporsi sulla destra. Vanoli lo striglia.

Udinese top e flop

Atta 6,5 – Praticamente a tutto campo. Segna da opportunista, ma in fuorigioco. Nella ripresa impegna Milinkovic-Savic con una stoccata rasoterra.

– Praticamente a tutto campo. Segna da opportunista, ma in fuorigioco. Nella ripresa impegna Milinkovic-Savic con una stoccata rasoterra. Ehizibue 6,5 – Sventa le prime due minacce portate dal Torino respingendo i colpi di testa di Casadei e Maripan, che avrebbero potuto creare grossi problemi a Okoye.

– Sventa le prime due minacce portate dal Torino respingendo i colpi di testa di Casadei e Maripan, che avrebbero potuto creare grossi problemi a Okoye. Ekkelenkamp 6 – Qualche buona sgroppata palla al piede, serve Atta finito, però, in fuorigioco sul gol annullato all’Udinese.

– Qualche buona sgroppata palla al piede, serve Atta finito, però, in fuorigioco sul gol annullato all’Udinese. Solet 5,5 – L’unico errore, piuttosto grave, lo commette in occasione del gol di Dembele a cui regala il pallone che chiude la partita.

– L’unico errore, piuttosto grave, lo commette in occasione del gol di Dembele a cui regala il pallone che chiude la partita. Lovric 5 – Grave l’errore che spiana la strada a Linetty e Adams nell’azione del gol dell’1-0. Prova a riscattarsi con due conclusioni nella ripresa, ma non ci riesce.

– Grave l’errore che spiana la strada a Linetty e Adams nell’azione del gol dell’1-0. Prova a riscattarsi con due conclusioni nella ripresa, ma non ci riesce. Bravo 5 – Cicca davanti a Milinkovic-Savic vanificando il rasoterra di Atta. Non lascia traccia.

La pagella dell’arbitro Collu di Cagliari

Il fischietto sardo deve sbrogliare un capannello di giocatori al 17’ per una spinta di Casadei male interpretata dagli avversari. Ben consigliato dall’assistente annulla il gol di Atta per fuorigioco, che il Var conferma. Giusto il giallo a Maripan per una trattenuta su Payero. Ripresa molto tranquilla, corrette le ammonizioni a Gineitis che interrompe fallosamente una ripartenza, a Karlstrom e Bijol per proteste. Voto: 6,5.