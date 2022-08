Palermo: Corini favorito per il posto da allenatore, occhio a De Rossi

05-08-2022 08:29

Dopo le improvvise dimissioni di Stefano Baldini in seno alla panchina del Palermo. Se con Eugenio Corini la trattativa è a buon punto e al momento rimane la prima scelta giacchè le parti hanno già iniziato a discutere di cifre e dettagli, il management anglo-qatariota di City Group avrebbe il desiderio di affidare la panchina ad una figura importante. Il nome ricade su Daniele De Rossi, il cui suo entourage sarà oggi in Inghilterra per ascoltare le proposte della nuova proprietà del Palermo. Eugenio Corini, ex tecnico di Chievo e Brescia, rimane al momento favorito in quanto da Tuttomercatoweb trapela che sarebbe già abbozzato lo staff tecnico con gli obiettivi da perseguire per la prossima stagione.

