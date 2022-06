Palermo in Serie B: Padova battuto nel ritorno della finale playoff

12-06-2022 23:16

Il Palermo può festeggiare il ritorno in Serie B, grazie alla vittoria al Barbera sul Padova 1-0 nel ritorno della finale playoff. Nel match di ritorno i rosanero hanno trionfato con lo stesso risultato.

I padroni di casa creano tanto e segnano grazie a un calcio di rigore di Brunori al 25’. Nella ripresa gli ospiti restano in 10 dopo l’espulsione di Ronaldo al 56’. Nella restante parte di gara, la squadra di Baldini controlla e nel finale il Padova resta addirittura in 9: doppio giallo anche per Pelagatti.