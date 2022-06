Pallanuoto, bis per Pro Recco: campione d'Europa per la 10^ volta

04-06-2022 21:03

La Pro Recco continua a fare la storia della pallanuoto: i campioni d’Italia in carica hanno vinto per la seconda volta di seguito la Champions League, ripetendo l’impresa del 2007 e 2008 quando riuscirono a vincere per due anni consecutivi il trofeo continentale più importante.

La squadra di Sandro Sukno conquista la Champions League per la 10^ nella sua storia, battendo in finale Novi Beograd: Zalanki a 12” dalla fine prolunga la sfida ai tiri da rigore, dove è lo stesso ungherese a firmare il gol decisivo del 17-16 dopo la traversa di Jaksic, a segno sei volte durante il match.

Questo il roster della Pro Recco campione d’Europa: Marco Del Lungo, Tommaso Negri, Zeno Bertoli, Nicholas Presciutti, Aleksandar Ivovic, Francesco Di Fulvio, Alessandro Velotto, Gergo Zalanki, Pietro Figlioli, Aaron Younger, Gonzalo Oscar Echenique, Giacomo Cannella, Luka Loncar, Matteo Aicardi, Ben Hallock.

Terzo trofeo stagionale in un’annata praticamente perfetta per i liguri, dopo aver vinto il campionato e la Coppa Italia.