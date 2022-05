Pallone d'oro, anticipata la data della premiazione

25-05-2022 13:07

È stato reso noto oggi, 25 maggio, un cambio di data per l’assegnazione del Pallone d’Oro 2022.

Il riconoscimento, assegnato da France Football, verrà infatti assegnato il 17 ottobre a Parigi mentre il 12 agosto verranno rese note le nomination. L’ultimo giocatore a vincere il riconoscimento è stato Messi, che si è piazzato davanti a Robert Lewandowski e Jorginho.

Da quest’anno verrà preso in considerazione la stagione calcistica, nel 2022 il termine è quindi il 31 luglio 2022 con i Mondiali del Qatar che verranno presi in considerazione per il 2023.

Oltre poi alle liste presentate dalle redazioni di France Football e de L’Equipe ce ne saranno altre due: quella dell’ambasciatore del Pallone d’Oro, Didier Drogba e quella stilata dai giurati dell’edizione precedente.