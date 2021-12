Pallone d'Oro, resi noti i voti per Messi. Sorpresa per Jorginho

04-12-2021 14:11

Sono stati resi noti i voti per il Pallone d’Oro. Ogni elettore ha votato assegnando 5 punti alla prima scelta, 4 alla seconda, 3 alla terza, 2 alla quarta e uno allla quinta.

Per Messi hanno inciso soprattutto i voti dei giornalisti sudamericani e africani. Ecco chi ha dato 5 punti alla Pulce: Colombia, Cuba, Eire, Etiopia, Guinea, Emirati Arabia, Isole Faroe, Gibuti, Costa Rica, Grecia, Honduras, Grenada, Gabon, Stati Uniti, Galles, Belgio, Belize, Canada, Burkina Faso, Argentina, Armenia, Burundi, Cile, Cina, Cambogia, Andorra, Barbados, Bolivia, Libia, Giamaica, Malawi, Maldive, Lussemburgo, Irlanda del Nord, Libano, Malta, Liberia, Kazakhstan, Nuova Zelanda, Porto Rico, Perù, Namibia, Nuova Caledonia, Pakistan, Filippine, Ruanda, Saint Kitts et Nevis, Seychelles, Sudan, Tagikistan, Venezuela, Vietnam, Turkmenistan, Sierra Leone, Singapore, Somali, Trinidad&Tobago, Uruguay.

Sorpresa per Jorginho, votato dall’Italia ma anche dall’Inghilterra, battuta in finale a Euro 2020. Il centrocampista del Chelsea ha conquistato mezzo mondo, tanti voti europei per Lewandowski. Entrambi però hanno dovuto soccombere a Messi.

OMNISPORT