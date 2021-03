Paltrinieri: "Disposto a tutto per le Olimpiadi"

Una delle punte di diamante del nuoto azzurro, Gregorio Paltrinieri, campione olimpico dei 1500 metri, ha parlato del suo percorso di avvicinamento alle Olimpiadi: “Sono contento di come sta andando il percorso intrapreso con il nuovo allenatore, l’unico problema è la carenza di gare perché riesci a confrontarti con gli altri. L’allenamento sta andando bene, il 12 marzo a Doha avremo il primo appuntamento e sarà un buon test, di gare in mare ne abbiamo fatte ancora meno. Serviva questa gara, sono felice di andare a Doha per poi proseguire con i Campionati Italiani; avremo qualche test prima delle Olimpiadi e dovrò sfruttare ogni occasione anche per preparami psicologicamente”, sono le parole riportate da Sportface.

“Non è stato facile rimanere lontano dalle competizioni, io non ho mai gareggiato tantissimo, soprattutto rispetto ai velocisti, però sicuramente una stagione con così poca possibilità di incontrare altri nuotatori si fa sentire. Ho sempre fatto allenamenti in altura in giro per l’Italia, ma qui a Valtournenche sono stato bene, con la piscina chiusa al pubblico abbiamo avuto orari flessibili e siamo stati davvero coccolati. Ottimista per i Giochi Olimpici? Io credo di sì, ci saranno tante restrizioni, magari quarantena obbligatoria e assenza di pubblico ma io sono disposto a tutto, voglio semplicemente gareggiare. Ogni decisione presa l’accetteremo, l’importante sarà gareggiare perché ci siamo allenati molto. Io sono fiducioso”.

OMNISPORT | 05-03-2021 09:33