Paltrinieri, un 1500 sperimentale

Il fuoriclasse di Carpi vince senza brillare gli Assoluti: "Stiamo provando a rimescolare le carte, verso Fukuoka poche gare e molti allenamenti".

17-04-2023 20:52

Non è nella migliore delle condizioni Gregorio Paltrinieri, che manca il pass iridato (14:48:00) anche nei 1500 stile libero, nonostante il titolo Nazionale: dopo una partenza controllata, il nuotatore di Carpi ha cercato l’accelerazione nella seconda parte; il passaggio agli 800 è stato molto controllato, ma la scelta presa con il suo tecnico Fabrizio Antonelli era appunto in funzione di approcciare novità per Fukuoka. Il quinto tempo mondiale stabilito oggi pone una delle miniere d’oro del nuoto di casa nostra per ora alle spalle di Daniel Wiffen, Floria Wellbrock e Mykhylo Romanchuk, per esempio: sono saliti sul podio degli Assoluti Matteo Lamberti e Ivan Giovannoni.

Queste le dichiarazioni di un atleta sempre competitivo, si tratti di piscina o di mare aperto: “Proviamo nuove cose con il mio tecnico, è stata una prova abbastanza riuscita, in base alle sensazioni che avevo in acqua. Ho aspettato i 1000 per accelerare, sotto quell’aspetto la gestione è stata positiva; il tempo come sensazioni è meno buono degli 800. Fare la gara così mi obbliga a provare un altro tipo di schema, oggi potevo partire in una maniera forte e ne avevo per farlo, il tempo di 14’49” non è male gestendo così la gara, anche se non vincerai le medaglie con una gara così. Dovremo lavorare, è importante provare per capire come posso stare; ci conosciamo tutti bene, mischiare le carte in tavole talora va bene. I primi 500 provavo a tenere le braccia per non andare troppo forte: anche in ottica acque libere, cercare di partire piano senza sciupare energie è un’idea. L’ho provata anche in mare una tattica del genere, piano piano mettiamo insieme i pezzi e vediamo come migliorare”.

E saranno gli allenamenti la tattica preferita alla gara nell’avvicinamento al Giappone: “Non farò test, serviranno le idee chiare. Adesso ci prepareremo a Roma: non farà tutte le gare di Coppa del Mondo in acque libere per risparmiare energie, poi andremo in altura- Saranno mesi di allenamento duro”.