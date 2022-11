Pampa Sosa: “Allenare è la mia passione, Diego rimane unico”

18-11-2022 17:07

Roberto “Pampa” Sosa è tornato a Napoli. Qui è sempre stato bene, qui ha indossato i colori della squadra che lo ha visto crescere e sempre qui si è sentito a casa.

L’ex attaccante originario di Santa Rosa proprio per il Napoli è sceso in serie C più di 20 anni fa, ha preso la squadra per mano e l’ha riportata, a suon di gol, in serie A.

“Sono tornato qui dopo aver allenato l’under 21 del Dibba Hisn negli Emirati Arabi, oggi lavoro nelle trasmissioni di Tele A e commento proprio il Napoli ma il mio sogno è tornare in panchina, in Italia l’ho fatto per tre anni in serie D, poi in serie C in Argentina ed in serie B in Bolivia, è la mia passione e mi sono preparato per questo”.

“Oggi il Napoli sta facendo molto bene e potrebbe tornare a vincere lo scudetto eguagliando il Napoli di Diego, anche se Diego rimane unico. Mondiale? Per scaramanzia dico che vincerà il Brasile”.