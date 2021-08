Panatta: “La Roma mi sembra un po’ un mistero, ma mi fido di Mou”

Dal tennis al calcio, il passo è più breve di quel che si pensa.

Adriano Panatta, uno dei tennisti italiani più forti di sempre, è un grandissimo tifoso giallorosso. Il vincitore del Roland Garros del 1976 ha detto la sua al Messaggero sulla prossima stagione e sull’arrivo di Josè Mourinho.

“Mourinho a me sta proprio simpatico. Da sempre. È furbo, è uno avanti. Ha allenato le migliori squadre del mondo, ed è un grande motivatore, cosa che nello sport è fondamentale. Però poi bisogna avere i giocatori. E qua non si capisce ancora bene che squadra verrà fuori. Abbiamo perso Dzeko, e ingaggiato questo ragazzo inglese dicono molto forte, Abraham. Poi speriamo che Zaniolo recuperi bene, e un giorno anche Spinazzola, e aspettiamo pure la crescita di Pellegrini. Di Mourinho bisogna augurarsi che sia motivato come un tempo. Non è andato benissimo di recente, ma non aveva squadre forti come quelle che allenava prima. Rui Patricio è uno esperto bene. Comunque la Roma è da prime quattro. Favorite Juve e Inter, le solite. Occhio alla Lazio, che è forte e non da oggi, ed è arrivato Sarri.”

19-08-2021