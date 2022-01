Pantani e Armstrong insieme, la rivelazione: "Ci andammo vicini"

11-01-2022 16:20

Marco Pantani e Lance Armstrong insieme. Sarebbe stata una coppia stratosferica e i due ciclisti sono stati davvero vicini a diventare compagni di squadra. A rivelare la notizia dopo 25 anni è stato Davide Cassani, ex CT della Nazionale Italiana di ciclismo che ne ha parlato nel corso della diretta social con Lello Ferrara.

Dopo aver sconfitto un tumore, Lance Armstrong chiese a Davide Cassani se ci fosse la possibilità di far parte della squadra di Pantani, col quale desiderava correre: “Ne parlai con Martinelli e con gli altri dirigenti, poi io lasciai il team scegliendo la Rai e non so come la vicenda si concluse“.

Il ds di Pantani Martinelli ha confermato la rivelazione di Cassani, spiegando che alla fine la trattativa non andò in porto poiché lo statunitense era ancora legato alla Cofidis e c’erano degli intoppi legali: “Ci andammo vicini, ma poi la trattativa sfumò“. Magari il destino dei due ciclisti sarebbe stato diverso.

