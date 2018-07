Paolo Rossi: "Ronaldo un regalo all'Italia"

L'ex attaccante della Juventus Paolo Rossi promuove senza mezzi termini il possibile arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juve: "Chi compra Cristiano Ronaldo non acquista solo uno dei più grandi campioni della storia del calcio, ma una vera e propria industria. Che produce soldi e vittorie".

"Il fatto che Ronaldo abbia "scelto" la Juve testimonia di quanto sia cresciuta la società bianconera nella considerazione dei grandi del pallone. La Juve avrà di riflesso un boom di popolarità in ogni angolo del mondo. Pensate quante maglie verranno vendute, quanti nuovi sponsor si avvicineranno alla squadra di Allegri".

"Voltandomi indietro, penso a Maradona al Napoli e al Fenomeno all’Inter come storie di mercato di livello più o meno simili. L’arrivo di Cristiano sarebbe un bel regalo per tutto il calcio italiano. Lo spogliatoio? Sarà accettato con entusiasmo. Chiellini e Barzagli, i leader storici del gruppo, sono uomini saggi. Metteranno Cristiano subito a proprio agio. Con Ronaldo la Juve ha tutto per vincere la Champions. E chi ha dei dubbi pensando alla sua età vada a vedere alcune delle ultime partite del Real. Ronaldo ha un fisico da giocatore di 27-28 anni"

SPORTAL.IT | 08-07-2018 14:55