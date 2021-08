Paralimpiadi: niente gare di sciabola per Bebe Vio

Niente gare di sciabola per Bebe Vio: l’atleta azzurra era attesa in pedana già oggi alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, ma ha dato forfait.

E’ stata la stessa portabandiera dell’Italia ad annunciarlo sui social, senza entrare in particolari: “Purtroppo niente gara di sciabola… questa volta va così. Spero di potervi dare spiegazioni dopo le gare. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in me e in questa missione non impossibile ma solo rimandata”.

L’Azzurra parteciperà così solo alle gare di fioretto, la sua arma prediletta con cui ha vinto l’oro a Rio 2016 e negli ultimi tre Mondiali. La speranza è di centrare la medaglia anche nella gara a squadre, come successo in Brasile cinque anni fa quando le fiorettiste conquistarono la medaglia di bronzo.

OMNISPORT | 25-08-2021 08:25