Paralimpiadi oggi 4 settembre 2024, programma completo: arriva Bebe Vio, nuoto, ciclismo su strada, atletica

Debutto della campionessa di fioretto che torna a Parigi dopo le trionfali medaglie conquistate nelle precedenti edizioni. Parigi è tutta per lei

Day 7 delle Paralimpiadi di Parigi 2024. All’indomani di una giornata densa di avvenimenti, sorprese e conferme coincise con un numero di medaglie importanti, sono state 7 ricordiamo, è arrivato l’attesa debutto in questa edizione della nostra Bebe Vio. Sulle pedane anche Michele Massa e Gianmarco Paolucci nel fioretto maschile categoria A e Andrea Mogos e Loredana Trigilia nel fioretto femminile categoria A.

Oltre alla scherma, appuntamento anche con il ciclismo paralimpico su strada: il programma dice che si parte con le cronometro individuali maschili e femminili da Clichy-sous-bois. Azzurri in gara nella classe H2 uno dei due portabandiera della Cerimonia di apertura, Luca Mazzone, oro a Rio 2016 e argento a Tokyo 2020. Con lui Francesca Porcellato, alla 11ª partecipazione paralimpica e a caccia della sua 16ª medaglia.

Come sempre, attenzione alla squadra di nuoto che continua a regalarci soddisfazioni: Giulia Terzi gareggerà nei 100m stile libero donne S7 alla ricerca della conferma dopo qualche mese di stop per maternità. Alessia Berra, Alberto Amodeo, Xenia Francesca Palazzo, Monica Boggioni, Federico Bicelli e Antonio Fantin in vasca anche oggi.

In serata l’atletica con Marco Cicchetti sarà protagonista nella finale del salto in lungo maschile T63, nel programma dell’atletica leggera Paralimpica.

Programma completo: al via sessione mattutina

Qui di seguito il programma completo della giornata di oggi, 4 settembre, come previsto dall’organizzazione olimpica. Per agevolare suddividiamo in base alle sessioni. Al mattino appuntamento con ciclismo, nuoto e tiro con l’arco tra l’altro:

08:00 Ciclismo su strada Paralimpico: prova cronometro individuale donne C5 (Claudia Cretti, Eleonora Mele)

09:00 Tiro con l’arco Paralimpico: sedicesimi di finale, individuale maschile ricurvo open (Stefano Travisani)

09:22 Ciclismo su strada Paralimpico: prova cronometro individuale donne H4-5 (Katia Aere, Giulia Ruffati, Ana Maria Vitelaru)

09:30 Tiro sportivo Paralimpico: qualificazioni pistola 50m mista SH1 (Davide Franceschetti)

09:37 Nuoto Paralimpico: batterie stile libero, 100m donne S12 (Alessia Berra)

09:39 Ciclismo su strada Paralimpico: prova cronometro individuale uomini H2 (Luca Mazzone)

09:40 Scherma Paralimpica: ottavi di finale fioretto uomini categoria B (Michele Massa)

09:51 Ciclismo su strada Paralimpico: prova cronometro individuale uomini H1 (Fabrizio Cornegliani)

10:03 Ciclismo su strada Paralimpico: prova cronometro individuale donne H1-3 (Francesca Porcellato)

10:05 Nuoto Paralimpico: batterie stile libero, 400m uomini S8 (Alberto Amodeo)

10:19 Ciclismo su strada Paralimpico: prova cronometro individuale uomini T1-2 (Giorgio Farroni)

10:20 Nuoto Paralimpico: batterie stile libero, 400m donne S8 (Xenia Francesca Palazzo)

10:37 Nuoto Paralimpico: batterie rana, 50m uomini SB2 (Emmanuele Marigliano)

10:40 Scherma Paralimpica: ottavi di finale fioretto uomini categoria A (Matteo Betti, Emanuele Lambertini)

10:42 Tiro con l’arco Paralimpico: sedicesimi di finale, individuale maschile ricurvo open (ev. Stefano Travisani)

10:47 Nuoto Paralimpico: batterie rana, 50m donne SB3 (Monica Boggioni)

10:57 Nuoto Paralimpico: batterie stile libero, 50m uomini S7 (Federico Bicelli)

11:04 Nuoto Paralimpico: batterie stile libero, 100m donne S7 (Giulia Terzi)

11:10 Scherma Paralimpica: ottavi di finale fioretto donne categoria A (Ionela Andrea Mogos, Loredana Trigilia)

11:12 Nuoto Paralimpico: batterie stile libero, 100m donne S9 (Vittoria Bianco)

11:40 Scherma Paralimpica: quarti di finale fioretto uomini categoria B (ev. Michele Massa)

11:50 Tiro con l’arco Paralimpico: ottavi di finale, individuale maschile ricurvo open (ev. Stefano Travisani)

12:10 Scherma Paralimpica: quarti di finale fioretto donne categoria B (Beatrice Vio)

12:15 Tiro sportivo Paralimpico: finale pistola 50m mista SH1 (ev. Davide Franceschetti)

12:30 Tiro sportivo Paralimpico: qualificazioni squadra mista della carabina 50m a terra SH2 (Andrea Liverani e Pamela Novaglio)

12:40 Scherma Paralimpica: quarti di finale fioretto uomini categoria A (ev. Emanuele Lambertini, Matteo Betti)

12:55 Equitazione Paralimpica: Dressage evento individuale Grado V (Federica Sileoni)

13:00 Tennistavolo Paralimpico: quarti di finale individuale donne WS3 (Carlotta Ragazzini)

13:10 Scherma Paralimpica: quarti di finale fioretto donne categoria A (ev. Ionela Andrea Mogos, Loredana Trigilia)

13:30 Ciclismo su strada Paralimpico: prova cronometro individuale uomini categoria B (Federico Andreoli, Paolo Totò e Lorenzo Bernard, Davide Plebani)

La sessione pomeridiana

Nel pomeriggio si continua con la scherma. Molto atteso il debutto di Bebe Vio che difende il titolo nel fioretto, nella splendida cornice del Grand Palais che ci ha riservato già emozioni molto intense, da ogni punto di vista le si voglia definire:

14:40 Scherma Paralimpica: semifinale fioretto uomini categoria B (ev. Michele Massa)

14:40 Scherma Paralimpica: semifinale fioretto donne categoria B (ev. Beatrice Vio)

15:00 Tiro sportivo Paralimpico: finale squadra mista della carabina 50m a terra SH2 (ev. Andrea Liverani e Pamela Novaglio)

15:10 Scherma Paralimpica: semifinale fioretto uomini categoria A (ev. Emanuele Lambertini, Matteo Betti)

15:10 Scherma Paralimpica: semifinale fioretto donne categoria A (ev. Ionela Andrea Mogos, Loredana Trigilia)

15:28 Ciclismo su strada Paralimpico: prova cronometro individuale uomini H3 (Federico Mestroni, Martino Pini, Mirko Testa)

17:30 Tiro con l’arco Paralimpico: quarti di finale, individuale maschile ricurvo open (ev. Stefano Travisani)

17:36 Nuoto Paralimpico: finale stile libero, 100m donne S12 (ev. Alessia Berra)

17:58 Nuoto Paralimpico: finale stile libero, 400m uomini S8 (ev. Alberto Amodeo)

18:00 Sitting volley: 5°-6° posto, Italia – Slovenia

18:24 Nuoto Paralimpico: finale stile libero, 400m donne S8 (ev. Xenia Francesca Palazzo)

18:30 Scherma Paralimpica: finale per la medaglia di bronzo fioretto donne categoria B (ev. Beatrice Vio)

18:30 Scherma Paralimpica: finale per la medaglia di bronzo fioretto uomini categoria B (ev. Michele Massa)

18:35 Nuoto Paralimpico: finale rana, 50m uomini SB2 (ev. Emmanuele Marigliano)

18:38 Tiro con l’arco Paralimpico: semifinale, individuale maschile ricurvo open (ev. Stefano Travisani)

18:59 Nuoto Paralimpico: finale dorso, 50m donne SB3 (ev. Monica Boggioni)

19:00 Tennistavolo Paralimpico: semifinale individuale uomini MS1 (Federico Falco)

19:05 Scherma Paralimpica: finale per la medaglia di bronzo fioretto uomini categoria A (ev. Matteo Betti, Emanuele Lambertini)

19:05 Scherma Paralimpica: finale per la medaglia di bronzo fioretto donne categoria A (ev. Ionela Andrea Mogos, Loredana Trigilia)

19:06 Nuoto Paralimpico: finale stile libero, 50m uomini S7 (ev. Federico Bicelli)

19:27 Tiro con l’arco Paralimpico: finale per la medaglia di bronzo, individuale maschile ricurvo open (ev. Stefano Travisani)

19:28 Nuoto Paralimpico: finale stile libero, 100m donne S7 (ev. Giulia Terzi)

19:35 Nuoto Paralimpico: finale stile libero, 100m donne S9 (ev. Vittoria Bianco)

19:40 Scherma Paralimpica: finale per la medaglia d’oro fioretto uomini categoria B (ev. Michele Massa)

19:44 Tiro con l’arco Paralimpico: finale per la medaglia d’oro, individuale maschile ricurvo open (ev. Stefano Travisani)

La sessione serale

Infine la sessione serale che chiude questa giornata molto concentrata, densa di eventi e ci sia augura di grande sport:

20:15 Scherma Paralimpica: finale per la medaglia d’oro fioretto donne categoria B (ev. Beatrice Vio)

20:29 Atletica Paralimpica: finale salto in lungo uomini T64 (Marco Cicchetti)

20:50 Scherma Paralimpica: finale per la medaglia d’oro fioretto uomini categoria A (ev. Matteo Betti, Emanuele Lambertini)

21:25 Scherma Paralimpica: finale per la medaglia d’oro fioretto donne categoria A (ev. Ionela Andrea Mogos, Loredana Trigilia)