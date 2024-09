Bebe Vio: siamo atleti e non eroi, belli i bambini che giocano con le Barbie in carrozzina

E' il momento della fiorettista azzurra alle Paralimpiadi, a La Repubblica l'emozione e la gioia per un mondo che sta accettando la disabilità

Se finora le Paralimpiadi di Parigi sono state già un successo, il meglio deve ancora arrivare. Cresce l’attesa per la vera star di questi Giochi. Bebe Vio è pronta a scendere in pedana per la sua gara al Grand Palais (“Siamo andati a vederlo: c’è chi è corso in bagno a vomitare, chi piangeva, chi non parlava più. È stato super emozionante, palazzetti così belli è raro averli. È magico riuscire a fare quel che sogni da tanto in un luogo così bello, possente, immenso. Non vedo l’ora”) e si confessa a La Repubblica.

La Vio rivela la medaglia che ama di più

Campionessa a Rio 2016, Tokyo 2020, icona mondiale non solo dello sport o del movimento paralimpico, la Vio – che è stata tedoforo nella cerimonia d’apertura – inizia facendo un passo indietro: “A Rio 2016 provavo l’emozione della prima volta. Tokyo è stata bella perché segnava la rinascita dopo il Covid: noi ci tenevamo tantissimo, io venivo da un brutto infortunio, è stato un miracolo esserci (aveva rischiato la vita per una grave infezione, ndr). La mia medaglia preferita resta ancora il bronzo a squadre a Rio de Janeiro. Lo so che non è la più bella come colore, però nel mio cuore rimarrà per sempre l’emozione piena della mia vita. Alle mie compagne dico che dobbiamo festeggiare ancora. Poi dopo, chissà”

La Vio continua: “Intanto mi godo Parigi, arrivo con un’altra testa, il villaggio e gli stadi sono pieni di gente. Io sono invecchiata tanto, sembra ieri ma otto anni sono tanti. È stupendo come il mondo sia cambiato per i paralimpici, la figura dell’atleta sta crescendo. Ma anche vedere che i bambini parlano di sport e disabilità a scuola, giocare con Barbie e pupazzi con le protesi o le carrozzine. La disabilità diventa normalità. Non siamo più eroi, come si pensava una volta, ma atleti”.

Vio: importante ironizzare su tutto

Ha colpito il video in cui estraeva dal suo kit per Parigi i calzini che non può indossare. “Diciamo che ho la fortuna di avere una famiglia che ci ha insegnato subito a prenderci in giro e a ironizzare su tutto. La frase peggiore che sento è sempre: “Nonostante tutto guarda cosa sta facendo”. Questo “nonostante tutto” mi mette una tristezza… Siamo atleti che vogliono portare in alto il nome dell’Italia, ma lo scopo è anche ironizzare. Rigivan Ganeshamoorthy, il ragazzo che vinto l’oro del disco stabilendo tre record del mondo, ha rilasciato l’intervista più bella mai fatta secondo me. Gli hanno chiesto “ti stai trovando bene?”, e lui ha risposto: “Sì, però un po’ troppi disabili”. È questo che vogliamo far passare, l’ironia su qualsiasi cosa”.

Vio: lo sport ha sdoganato la disabilità

L’idea che possano esistere modelli diversi di perfezione del corpo si sta facendo strada: “Sì, meno male. Sta cambiando tutto. Sta cambiando il modo di comunicare, anche nel modo di rispondere degli atleti. Non è più un tabù parlare di normalizzare delle abilità, non delle disabilità. Tutto questo accresce la nostra cultura. Nel momento in cui conosci qualcosa non ti fai più problemi a fare o non fare domande, a guardare o non guardare: semplicemente vedi una cosa come un’altra. Ormai lo sport ha sdoganato la disabilità, è servita tantissima attività per farla diventare qualcosa di normale, sul quale è giusto anche ironizzare”.

A Parigi gareggerà come Beatrice Maria Vio Grandis, aggiungendo il cognome di sua madre: “Ci tenevamo tanto, siamo fieri della famiglia di mamma. Visto che era possibile aggiungere il suo cognome è stato giusto averli tutti e due, è puro orgoglio familiare”.