Paralimpiadi, commozione per cerimonia apertura: che differenza con show sulla Senna, standing ovation per Bebe Vio

Gli spettatori sui social incantati dallo spettacolo sugli Champs Élysées, immediato il paragone con l'ouverture del 26 luglio scorso per i Giochi

Grande emozione per la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi a Parigi, lo spettacolo con la sfilata degli atleti, è stato seguito da 65mila spettatori agli Champs Élysées con 165 emittenti televisive collegate, un record. E sul web arrivano inevitabili i paragoni con lo spettacolo sulla Senna del 26 luglio scorso.

Musica, luci ed emozioni alla cerimonia di apertura

Lo spettacolo è iniziato con 10 pianoforti a coda e 156 ballerini, 16 dei quali con disabilità. I fuochi d’artificio illuminano il cielo con il tricolore francese sopra Place de la Concorde. La musica di Edith Piaf, con “Je ne regrette rien” accompagna il tutto. Appare Phryge, la mascotte dei giochi, che sale sul palco insieme a 14 sue “sorelle” ballando la musica di un DJ vestito con la bandiera francese. Sfilano 168 delegazioni, con 3 esordienti: Kosovo, Kiribati ed Eritrea. Ambra Sabatini (atletica leggera) e Luca Mazzone (paraciclismo) i nostri portabandiera.

Ovazione per Bebe Vio

L’Italia schiera 141 gli atleti, 26 in più rispetto a Tokyo. In tribuna, accanto al presidente del Pancalli, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i ministri Abodi e Locatelli. La sfilata è stata chiusa dai padroni di casa della Francia. Un gioco di luci fatto con i telefoni, poi il buio. Si spengono i fari e parte un filmato dal nome “My Ability”, in cui persone con disabilità raccontano la loro esperienza. Parte La Marsigliese, si alza la bandiera francese e l’obelisco di Place de la Concorde si illumina con i colori francesi. Momento toccante con i tedofori, tra cui la fiorettista Bebe Vio che si prende la scena come penultima del gruppo, prima di cedere la fiaccola all’americana Oskana Masters.

Sui social il paragone con l’apertura delle Olimpiadi

Per gli spettatori è stata molto più bella rispetto alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi che aveva scatenato tante polemiche. Fioccano le reazioni: “Una cerimonia d’apertura quasi low budget e molto discreta ma è stata decisamente più dignitosa e rispettosa rispetto a quella porcheria che ci hanno propinato ai giochi di un mese fa“, oppure: “Il Presidente Mattarella emozionato, Bebe Vio raggiante, il Bolero di Ravel, i colori e tanto altro. La cerimonia di apertura della Paralimpiadi è stata semplice ed unica” e poi: “Una cerimonia coinvolgente e spettacolare. Densa di messaggi ed esempi. Il giusto spazio agli atleti e l’emozione di vedere Bebe Vio con la torcia olimpica. Straordinaria apertura”.

C’è chi scrive: “Spettacolo azzeccatissimo, bellissimo , grande Bebe Vio” e poi: “Toccata pianissimo con l’eliminazione della Senna, averla eliminata ha reso la cerimonia più scorrevole, emozionante con le delegazioni ben visibili e un inclusione vera della cerimonia” e anche: “100 mila volte più bella dell’altra cerimonia, a mani basissime. Fuochi stupendi è chiusura superlativa”, oppure: “Bellissima questa apertura dei Giochi Paralimpici altro che l’apertura delle Olimpiadi di qualche settimana fa”

Il web è scatenato: “La sfilata era più godibile di quella robaccia sulla Senna” e poi: “Questo spettacolo di apertura dei Giochi Paralimpici supera alla grande l’altra apertura. Bravissimmi tutti!” e anche: “Grandissima Bebe Vio, che emozione” e infine: “Mi dà abbastanza fastidio il fatto che per i giochi olimpici abbiano fatto pubblicità ovunque creando un interesse mediatico mondiale, mentre non c’è la stessa risonanza per i giochi paralimpici. Cosa cambia da un’atleta olimpico a un paralimpico?”