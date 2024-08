Paralimpiadi, i portabandiera Sabatini e Mazzone: "Non vediamo l'ora"

I due azzurri in volo dall'aeroporto di Fiumicino per Parigi

È un cocktail di orgoglio ed emozione quello che accompagna la partenza oggi dall’aeroporto di Fiumicino con un volo Ita Airways per Parigi di Ambra Sabatini (oro a Tokyo 2020 nei 100 metri di atletica leggera nella categoria T63) e Luca Mazzone (pluricampione tre volte oro del ciclismo tra Rio 2016 e Tokyo 2020 dopo i due argenti del nuoto a Sydney 2000), i due portabandiera dell’Italia alla cerimonia d’apertura dei Giochi Paralimpici che si terrà domani sera in Place de la Concorde. “L’emozione è sempre la stessa. Quella – ha detto Luca Mazzone – di quando nel 2000 partecipai a Sydney, all’età di 27 anni, alla mia prima Paralimpiadi (a Parigi per Luca Mazzone sarà la sesta partecipazione ai Giochi, ndr)”. “Mi dico tante volte: Luca hai vent’anni di esperienza, non devi emozionarti – ha aggiunto l’azzurro -. L’emozione, però, è dentro di me. È l’emozione di disputare una grande manifestazione”. (ServizioDi Telenews)