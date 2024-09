Rigivan Ganeshamoorthy, l'oro alle Paralimpiadi e le interviste virali con Elisabetta Caporale: idolo del web

Nome indiano, cadenza da "romano de Roma": il neo campione paralimpico nel disco (con record mondiale) spopola per la sua irresistibile spontaneità e simpatia.

“Dove ce l’avevate tenuto nascosto per tutto questo tempo?”. E ancora: “Ma è simpaticissimo”. Oppure: “Che fenomeno, è già il mio idolo indiscusso”. Sono solo alcuni dei – tantissimi – commenti sul web dedicati a Rigivan Ganeshamoorthy, il neo campione paralimpico del disco. Nome indiano, in realtà “romano de Roma”, con tanto di cadenza irresistibile da borgataro vero. Già virali le sue interviste – diventate immediatamente stracult – ai microfoni di Elisabetta Caporale della Rai. Dei veri e propri siparietti, che staresti a rivedere e soprattutto riascoltare per ore e ore.

Paralimpiadi: Ganeshamoorthy record nel disco

Cominciamo dall’impresa di Rigivan Ganeshamoorty, ex giocatore di basket in carrozzina riconvertitosi poi all’atletica. Due le specialità in cui è in gara a Parigi, il lancio del disco e il lancio del giavellotto F52. Nel disco ha già vinto l’oro: straordinaria la misura finale di 27,06 metri, col record del mondo ritoccato addirittura per tre volte di fila. Ci riproverà a breve nel giavellotto. Intanto, ecco la sua intervista-monumento. La prima.

L’intervista virale di Rigivan ai microfoni della Rai

Tantissime le perle dispensate da Rigivan, classe 1999, cadenza romana appena percepibile (si fa per dire): “Che devo dì? Dedico la vittoria a mia madre, a Roma, ar decimo municipio. Domani se vedemo. Questo è per tutta la nazione italiana e per i disabili a casa”. E ancora: “Se questo mondo mi sta iniziando a piacere? Beh, sì, un po’ troppi disabili forse“. E giù una risata contagiosa. Non è finita: “Non so che dire, sono timido. Saluto tutta Roma, Dragona, il mio vicino che m’è venuto pure a trovà e m’ha dato la bandiera”. Poi, quasi in extremis: “Dedico pure ad Alice, la mia ragazza”. Tra i tantissimi commenti, quello dell’ex giornalista Rai Riccardo Cucchi: “Non riesco a smettere di ascoltare questa intervista”.

Ganeshamoorthy-Caporale, la nuova intervista cult

Finita? No, perché poi c’è stata la premiazione. E la nuova intervista cult, sempre ai microfoni di Elisabetta Caporale per la Rai. “Pesante la medaglia?”, la domanda della giornalista, che qualche settimana fa era finita nel calderone delle polemiche legate alle parole di Benny Pilato sulla soddisfazione per il quarto posto. “M’è venuto er mal di collo dar peso, infatti sta qua pure la mia fisioterapista”, l’esilarante risposta di Ganeshamoorthy. Ecco l’intervista completa.