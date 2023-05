Un altro “titolo” per Bebe Vio: è dottoressa in comunicazione

L’atleta paralimpica dopo aver raggiungo numerosi traguardi in ambito sportivo, questa volta si prende un enorme soddisfazione fuori dalle pedane nonostante il furto del pc.

16-05-2023 19:10

Bebe Vio si è laureata e lo ha fatto in Comunicazione e Relazioni Internazionali alla John Cabot University di Roma. Dopo aver denunciato il furto del computer (e non solo) in cui conteneva il file necessario per la sua tesi di laurea, è comunque riuscita a prendersi il titolo di dottoressa.

Ai social ha affidato tutta la sua gioia con un commento molto eloquente: “Seeeee…il mio nuovo titolo da mettere in bacheca!” con tanto di foto in tunica insieme a mamma Teresa e papà Ruggiero.

Questo prezioso riconoscimento è arrivato a poche settimane dalla morte di nonno Giorgio a cui la stessa Bebe era particolarmente legata.