Paralimpiadi Parigi, Giulia Ghiretti: "Obiettivo? Giocarsela e divertirsi, puntando in alto"

La campionessa nei 100metri rana: "2024 anno importante, Olimpiadi evento tanto atteso"

“E’ un onore essere qui in piazza della Repubblica ed essere parte della famiglia della Polizia dello Stato. La medaglia data alle Fiamme d’Oro è una cosa bellissima. Lo scorso anno siamo entrati nel corpo in 14, tutti atleti paralimpici. Un passaggio culturale necessario”. Così la campionessa nei 100metri rana e prossima atleta alle paraolimpiadi di Parigi, Giulia Ghiretti, a margine della cerimonia del 172edimo anniversario della Polizia di Stato. “Il 2024 è un anno cruciale per noi atleti del nuoto perché avremo un Europeo tra una settimana e poi le paralimpiadi. Sarà un evento importante e c’è molta attesa – ha continuato -. Obiettivo? Sicuramente puntare in alto, poi divertirsi e giocarsela con tutti”.