Parigi 2024, Ceccon uscendo dal Quirinale: "Ho bisogno di dormire, ma ora il letto è comodo"

L'asso del nuoto ha parlato anche del suo futuro: "Andrò ad allenarmi in Australia"

Dopo aver incontrato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Il plurimedagliato nel nuoto Ceccon si è fermato con i cronisti che lo aspettavano fuori il Quirinale. Un momento per parlare di tutto, dal ritorno a casa in un letto comodo al futuro che lo aspetta. “Il Presidente Mattarella lo avevo già incontrato a Parigi – ha esordito la medagli d’oro delle ultime Olimpiadi -. E’ sempre bello venire al Quirinale e ricordare le mie vittorie e quelle degli altri”. Mattarella ha voluto richiamare a raccolta non solo i medagliati, ma anche coloro che sono arrivati quarti. “Questa è una bella cosa ed è stata apprezzata da tutti”, ha continuato Ceccon. “Ancora non ho metabolizzato le medaglie perché sono sempre in giro – ha proseguito scherzando -. Ho bisogno di dormire ma ora il letto è comodo e c’è l’aria”. Per il futuro prosegue la sua idea di studiare il nuoto all’estero. “Voglio cambiare metodo di allenamento e vorrei andare in Australia”, ha concluso.