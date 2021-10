Parigi-Bercy, Matteo Berrettini non ci sarà

30-10-2021 13:03

Matteo Berrettini non prenderà parte al Rolex Paris Masters di Parigi-Bercy. Il numero uno d’Italia infatti, tramite i propri canali, ha annunciato che darà forfait per un problema al collo patito nelle ultime ore in Austria.

“Negli ultimi giorni ho avvertito un dolore al collo e per questo ho deciso di cancellarmi da Parigi Bercy. Voglio essere sicuro al 100% di competere al meglio alle ATP Fiinals di Torino. Grazie per il continuo supporto! Ci vediamo a Torino!” ha scritto Berrettini sui suoi profili social facendo chiaramente intendere come l’obiettivo numero uno di questo finale di stagione sia il torneo in programma nel capoluogo piemontese dal 14 al 21 novembre.

In quest’ottica, il romano lavorerà nei prossimi giorni per smaltire ogni acciacco e presentarsi quindi con la miglior condizione possibile al via dell’ultimo appuntamento di prestigio di questo 2021.

