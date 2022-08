17-08-2022 22:24

Il Parma valuta gli ultimi innesti e tira le somme sul proprio calciomercato in entrata. Sono stati tanti gli acquisti dei ducali in questa sessione di mercato ma alla rosa di Fabio Pecchia manca ancora un difensore e un attaccante duttile, in grado di fare l’ala come il centravanti in modo da dare grandi alternative anche a gara in corso.

L’ultimo nome è quello di Suf Podgoreanu, attaccante classe 2002 nato in Israele ma con passaporto rumeno, attualmente in forza allo Spezia. Approdato dalla Roma al club ligure, con Thiago Motta in panchina Podgoreanu ha raccolto 5 presenze in massima serie e potrebbe cercare esperienza altrove in un club di prestigio anche se in serie cadetta. Profilo tra l’altro che ricopre perfettamente i bisogni del Parma, visto e considerato che i ducali cercato un’ala che possa fare anche il centravanti. Primi contatti avviati, la trattativa può prendere il volo nelle prossime ore.