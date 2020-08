Parma, Carli: "Abbiamo scelto Liverani"

Il direttore sportivo del Parma Marcello Carli in conferenza stampa ha praticamente annunciarlo Fabio Liverani come nuovo allenatore: “La scelta è caduta su Liverani, è un ragazzo giovane con entusiasmo e voglia, è un allenatore forte e non ho dubbi su di lui. Era il meglio che c’era sul mercato, è l’allenatore giusto per noi. E’ una mia scelta, la proprietà non ha messo parola. Se sono venuto qui è anche per questo, è una mia scelta e penso che Fabio possa fare bene. Spero che stia con noi qualche anno. Cercheremo di fare una squadra a somiglianza delle sue idee”.

Sul mercato: “Nel calcio si deve vendere chi ci viene richiesto, alle giuste condizioni. Siamo una società solida con persone serie e forti. Se arriveranno offerte valuteremo, per fare soldi bisogna vendere i giocatori importanti”.

OMNISPORT | 25-08-2020 12:48