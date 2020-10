Parma, Carli svela i piani di Krause

La vittoria sul Verona prima della sosta ha dato respiro all’ambiente del Parma dopo che i ko contro Napoli e Bologna avevano fatto preoccupare ambiente e tifoseria.

Il passaggio di proprietà e i cambi in dirigenza e in panchina hanno portato aria nuova, ma non abbassato l’asticella delle ambizioni.

Il direttore sportivo Marcello Carli ne ha parlato in un’intervista concessa a ‘Radio Sportiva’: “In poco tempo è cambiato tutto. Venti giorni fa c’era una proprietà e ora ce n’è un’altra. Noi abbiamo atteso che tutto fosse concluso prima di completare il nostro lavoro. I tifosi devono stare tranquilli perché la nuova proprietà ha un’idea di calcio chiara e perché ha deciso di investire sui giovani. La famiglia Krause è seria e coesa e questo mi dà sicurezza. Il nostro presidente non ha portato solo idee, ma anche grande voglia e risorse. Ora abbiamo solo bisogno di un po’ di tempo”.

La parte conclusiva del mercato ha portato tanti volti nuovi: “Cyprien è il più pronto insieme ad Osorio – ha aggiunto Carli – Per aiutare una squadra già forte abbiamo deciso di inserire giovani di qualità per garantirci un futuro importante. Ora la parola passa al campo”.

