Parma-Empoli, D’Aversa si mostra dopo la paresi facciale: che emozione per il ritorno al Tardini

Sfida tutt’altro che banale per D’Aversa, che è tornato per la prima volta da avversario al Tardini, dove da allenatore del Parma ha passato quattro anni, rilanciando i crociati dopo il fallimento del 2015.

D’Aversa in ripresa dopo la paresi facciale

Come anticipato dal tecnico nella conferenza stampa precedente l’incontro – “Sto meglio, grazie. Questo problema è dovuto ad uno sbalzo di temperatura con un implicazione virale. Però va già meglio” -, la paresi facciale dovuta all’influenza è in miglioramento, anche se non del tutto passata.

D’Aversa, labbro ancora leggermente bloccato dalla paresi

Influenza e paresi facciale quasi alle spalle per D’Aversa, che comunque nell’incontro terminato 1-1 con il Parma, è apparso avere ancora un labbro leggermente paralizzato, ma sembra essere questo l’unico strascico dell’influenza.

L’emozione per il ritorno a Parma

Quella di oggi non è stata affatto una partita qualunque per D’Aversa, che per la prima volta è tornato da avversario al Tardini. Il tecnico dell’Empoli è stato seduto sulla panchina del Parma per quattro anni tra dicembre 2016 e maggio 2021, guidando i crociati a due promozioni consecutive dalla Lega Pro alla Serie A.

Quattro anni che come ammette il tecnico stesso non si scordano certo facilmente, come dimostrato dalla sua emozione all’ingresso in campo e in conferenza stampa quando ha affrontato l’argomento al termine della gara: “Quattro anni qua con la famiglia non si dimenticano facilmente. Son tante le persone a cui son rimasto legate, anche in città ho amici, fa piacere tornare qua. E’ la prima volta da avversario ma non sarò mai nemico”.