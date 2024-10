Il Tardini apre i battenti per uno scontro chiave in ottica salvezza. I padroni di casa non vincono dal 31 agosto contro il Milan e si trovano ora invischiati nella zona calda della classifica mentre gli ospiti, dopo l'ottimo avvio di stagione, hanno perso le ultime due e devono tornare a fare punti per mantenersi a metà della graduatoria. Parma ed Empoli non si affrontano in A dal 2018/19, allora fu 1-0 al Tardini per gli emiliani e 3-3 al Castellani. Fischio d'inizio alle ore 12.30.12:19