Parma-Empoli 1-1 pagelle: Bonny dal dischetto tradisce, Pecchia non vince da agosto

Top e flop della gara: sorprese Almqvist, Charpentier e Cancellieri. Delusione totale Bonny con rigore sbagliato. Bene Fazzini e Gyasi per i toscani

Mancava dalla prima giornata, quando ha battuto il Milan il 31 agosto, la vittoria al Parma. Poteva arrivare oggi al Tardini ma il rigore di Bonny, sbagliato all’ 83′, ferma a metà la rimonta degli emiliani. Con l’ Empoli finisce 1-1. Parma timido nel primo tempo e scatenato nel secondo: Charpentier riacciuffa il pareggio all’ 81′ con una rasoiata centrale rasoterra che inganna Vasquez e, dopo un solo minuto, si trasforma in un regista di centrocampo con un pallone in profondità per Almqvist che cade a terra e conquista un calcio di rigore che poteva valere il raddoppio. Si salvano i toscani che hanno iniziato discretamente nel primo tempo, con una rete di Fazzini su assist di Gyasi, e chiuso malissimo la gara sotto il dominio del club emiliano. Il Parma di Pecchia si ferma al terzo pareggio consecutivo ed ora è al 16esimo posto a quota 8 punti. L’Empoli di D’Aversa, dopo due sconfitte consecutive, torna a far punti: decimo posto e 11 punti raggiunti in nove giornate.

Parma-Empoli, la chiave tattica della partita

Pecchia opera due cambi rispetto al pareggio con il Como e dispone il Parma con il 4-1-4-1: sulla fascia destra di difesa torna infatti Coulibaly con Hainaut in panchina; Sulla trequarti parte Man dal 1′ invece di Almqvist (sulla destra) con Sohm ed Hernani centrali e Cancellieri sulla sinistra. Bernabé, invece, resta da interprete unico in mediana di centrocampo.

Assenza importante, invece, per D’Aversa che deve fare a meno di Sebastiano Esposito: sulla trequarti alle spalle di Colombo c’è Solbakken dal 1′ insieme a Fazzini. Per il resto confermata in toto la formazione dell’Empoli (3-5-2) che ha affrontato il Napoli nel turno precedente.

Il club emiliano tenta il pressing e la riaggressione sui portatori palla avversari per ripartire in contropiede. L’Empoli, invece, si tiene compatta per le vie centrali e concede al Parma maggiori spazi solo sulle corsie laterali.

Parma-Empoli, D’Aversa ritrova la sua ex squadra

Parma-Empoli è anche la sfida dell’amicizia, oltre che del gemellaggio tra tifoserie. Il tecnico dei toscani ritrova la sua ex squadra allenata dal 2016 al 2021 con alcune interruzioni di percorso. Intanto, il club gialloblù ha da poco ufficializzato il rinnovo di Fabio Pecchia che sarà alla guida dei parmigiani per due anni.

Proprio il tecnico degli emiliani, a pochi minuti dall’inizio del match ha commentato così la sfida con D’Aversa: “La storia di Roberto è più importante. Due salvezze in Serie A. Mi piacerebbe seguire il suo percorso in un club così ambizioso: è sempre motivo di grande soddisfazione. Per lui immagino che questa partita sia emozionante visti i trascorsi, per noi è una gara che vale 3 punti e che vogliamo vincere”.

I top e flop del Parma

Charpentier 8. Entra nel secondo tempo e con una bordata rasoterra centrale batte Vasquez e acciuffa il pareggio (1-1). Serve un pallone in profondità per Almqvist da cui deriva il calcio di rigore del Parma all’ 81′.

Entra nel secondo tempo e con una bordata rasoterra centrale batte Vasquez e acciuffa il pareggio (1-1). Serve un pallone in profondità per Almqvist da cui deriva il calcio di rigore del Parma all’ 81′. Almqvist 7. Conquista un calcio di rigore battendo in velocità la difesa avversaria e dopo aver scartato Vasquez.

Conquista un calcio di rigore battendo in velocità la difesa avversaria e dopo aver scartato Vasquez. Cancellieri 6. Parte dalla fascia sinistra ma tende ad accentrarsi maggiormente, sulla fine del primo tempo, per affiancare Bonny in avanti. Colpisce una traversa al 43′.

Parte dalla fascia sinistra ma tende ad accentrarsi maggiormente, sulla fine del primo tempo, per affiancare Bonny in avanti. Colpisce una traversa al 43′. Bonny 5. Mai decisivo nel corso della gara. Sbaglia un calcio di rigore all’ 83′: tira alto, centrale, sulla traversa.

Mai decisivo nel corso della gara. Sbaglia un calcio di rigore all’ 83′: tira alto, centrale, sulla traversa. Coulibaly 5. Nel tentativo di anticipare Fazzini, in scivolata devìa la palla in autorete.

I top e flop dell’Empoli

Fazzini 7. Da mezzala si trasforma in attaccante: si inserisce in area di rigore e su assist di Gyasi vince lo scontro con Coulibaly e mette la palla in rete.

Da mezzala si trasforma in attaccante: si inserisce in area di rigore e su assist di Gyasi vince lo scontro con Coulibaly e mette la palla in rete. Gyasi 6.5. Non guarda nemmeno l’inserimento di Fazzini di rigore ma gli serve un assist perfetto con un passaggio perfetto al centro dell’area di rigore.

Non guarda nemmeno l’inserimento di Fazzini di rigore ma gli serve un assist perfetto con un passaggio perfetto al centro dell’area di rigore. Vasquez 5. Prima subisce un gol su un tiro centrale rasoterra di Charpentier, poi atterra Almqvist in area e concede rigore al Parma.

