Empoli, esclusiva Rebecca Corsi: la verità e il racconto sul tifoso napoletano 'cacciato' dallo stadio

L'Amministratrice delegata del club dei toscani chiarisce quanto accaduto in tribuna al momento del gol del Napoli e respinge ogni accusa

Cosa è successo al momento del gol del Napoli allo stadio Castellani durante la gara contro l’Empoli? E’ il minuto 60′ quando l’arbitro Abisso, richiamato dal VAR, vede ed assegna un calcio di rigore alla squadra di Antonio Conte. Ma dopo il gol di Kvaratskhelia c’è stato un episodio controverso tra una famiglia di tifosi del Napoli e il Presidente del club dei toscani, Fabrizio Corsi. Al termine della gara, una giornalista ha riportato sui social la notizia di un presunto “tentativo di allontanamento (con tanto di intervento di polizia) della famiglia dalle tribune”. Intervistata da Virgilio Sport, Rebecca Corsi, figlia del Presidente dell’Empoli e ad del club, ha chiarito la vicenda.

Chi è Rebecca Corsi, la sua storia nell’Empoli

Rebecca Corsi, amministratore delegato dell’Empoli, concilia famiglia e lavoro. Tante le iniziative social introdotte: Empoli for Charity e il progetto “Scuola del tifo”, per educare i giovani tifosi. Figlia del presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi, è stata responsabile comunicazione e marketing, presidente delle Empoli Ladies e ha ottenuto importanti ruoli dirigenziali.

Dal 2022, Rebecca Corsi, è anche consigliera della Lega Serie A: prima donna dai tempi di Rossella Sensi che lasciò la carica dopo la cessione della Roma nel 2011.

Empoli-Napoli, problemi in tribuna al gol dei partenopei

Una giornalista napoletana, al termine della gara Empoli-Napoli, ha segnalato sui propri profili social dell’accadimento di un ‘gravissimo episodio’ in tribuna centrale: “Un tifoso del Napoli presente in tribuna, con una bambina piccola, ha esultato al gol del Napoli. Dopodiché sono stati chiamati gli steward per farlo uscire. La bambina (figlia ndr.) si terrorizza. Poi arriva la polizia e fa riaccomodare il tifoso. La parte più preoccupante è che sarebbe stato il presidente Corsi a chiedere l’intervento degli steward.”

La replica dell’ amministratrice dell’Empoli, Rebecca Corsi

Corsi, ci può chiarire quanto accaduto sui vostri spalti al gol del Napoli?

“C’è stato un grande malinteso su tutta la vicenda. Lo stadio Castellani, dotato di capienza ridotta, ha chiaramente una forte vicinanza dei tifosi in tribuna all’area vip centrale. Al momento del gol, il Presidente Corsi ha ricevuto qualche improperio, ma gli steward addetti alla sicurezza hanno invitato le persone a ritrovare la calma”.

Cosa è accaduto alla bambina presente sugli spalti?

“Successivamente una bambina è scoppiata in lacrime ma è stata prontamente accolta da me assieme a tutta la sua famiglia, la vicenda sarà durata solo pochi attimi. Allo stadio si viene per divertirsi, per questo subito mi sono mossa per distendere gli animi e far tornare il sorriso.”

Al termine della gara è stata recuperata la calma da parte di tutti?

“Data la nostra grande sensibilità sul tema di accoglienza e rispetto del tifo negli stadi, mi sono preoccupata di invitare la famiglia nei nostri privati sky box ma non c’è stato bisogno perché la famiglia ha ritrovato la serenità. A fine partita mi sono ulteriormente accertata che fosse tutto ok”.

La nota dell’Empoli per spiegare l’accaduto in tribuna

Nella serata di ieri, dopo l’enorme boom mediatico della notizia del presunto allontanamento dei tifosi napoletani dallo stadio, il calcio Empoli ha emesso un comunicato stampa sul proprio sito ufficiale:

“L’Empoli Football Club, in merito a ricostruzioni fantasiose apparse sul web nel post gara con il Napoli, a tutela della propria rispettabilità e di quella del Presidente Fabrizio Corsi, tiene a precisare che nessuna persona è stata allontanata dallo stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena.”

Clicca qui per le ultimissime notizie sull’Empoli calcio.