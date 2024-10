Empoli-Napoli, moviola: due rigori negati e uno concesso, tutte le scelte giuste e sbagliate di Abisso

La prova dell’arbitro al Castellani nel lunch match dell'ottava di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto siciliano ha ammonito tre giocatori

Il palermitano Abisso, la scelta per Empoli-Napoli, era reduce da una stagione no. Nelle prime tre giornate non era mai stato impiegato in A, Rocchi gli aveva dato una chance designandolo per la gara del Tardini tra Parma e Udinese dove è andato bene, per poi confermarlo in Roma-Venezia dove non aveva brillato. Vediamo come se l’è cavata al Castellani.

I precedenti di Abisso con Empoli e Napoli

Tre i precedenti con i toscani, il pareggio per 1-1 sul campo del Chievo Verona del gennaio del 2016, la vittoria per 1-0 sul campo dell’Atalanta del maggio del 2022 e il pareggio sul campo della Salernitana del settembre sempre del 2022. Ben 11 gli incroci con il Napoli, con 8 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mastrodonato e M.Scarpa con Sozza IV uomo, Paterna al Var e Mariani all’Avar, l’arbitro ha ammonito tre giocatori: Grassi, Anguissa, Di Lorenzo.

Empoli-Napoli, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Il Napoli protesta per un mancato rigore al 20′: un cross di Spinazzola viene deviato in corner da Gyasi forse con un braccio? Non per Abisso e VAR: il giocatore dell’Empoli con le braccia non aumenta il volume del corpo. Al 30′ Pezzella scatenato, nasconde il pallone a Di Lorenzo che gli frana addosso. Abisso ferma il gioco ma non ammonisce il capitano del Napoli. D’Aversa si lamenta, giustamente. Un cartellino qui ci poteva stare. Al 33′ L’atmosfera diventa bollente al Castellani. Prima un contatto dubbio in area Colombo-Rrahmani (l’Empoli vuole il rigore) poi Lukaku si fa spazio tra quattro avversari e conquista una punizione col fisico. Nella circostanza ammonito Grassi per proteste, al 37′ giallo ad Anguissa per gioco scorretto su Anjorin.

Al 60′ combinazione Politano-Di Lorenzo. Il capitano in scivolata tiene in gioco il pallone e serve il neo-entrato Simeone che tira subito in porta ma viene murato da Goglichidze. Sulla ribattuta Politano anticipa Anjorin. Step on foot, Abisso indica il dischetto, rigore confermato dal Var e realizzato da Kvara. Al 76′ Di Lorenzo commette fallo su Pezzella, intento a costruire una ripartenza, e viene ammonito. Dopo 6’ di recupero Empoli-Napoli finisce 0-1.