Parma, Gervinho: con Liverani possiamo salvarci

Poteva finire all’Inter nell’ultimo calcio mercato estivo, invece, Gervinho alla fine è rimasto a Parma per prendere per mano i crociati e portarli in salvo senza troppi problemi alla fine del campionato.

Intervistato dalla gazzetta dello Sport, l’attaccante gialloblù si è soffermato a parlare del cambio in panchina passando da mister D’Aversa a Fabio Liverani. “Ho lavorato due anni con D’Aversa e abbiamo fatto bene, con Liverani abbiamo lo stesso obiettivo. Il mister ci ha dato un nuovo modo di giocare a approcciare le partite. Con lo stadio vuoto puoi sentire la sua voce dal primo all’ultimo minuto. Ci sprona sempre, fa lo stesso anche in allenamento”

Dove può arrivare il Parma? “Prima dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo, ovvero la salvezza. Speriamo di aver superato i brutti momenti”.

OMNISPORT | 02-12-2020 15:18