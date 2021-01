Parma: il presidente Krause promette un colpo in arrivo

La classifica non è certo esaltante, ma il Parma di D’Aversa sembra avere ritrovato i connotati giusti per cercare di lottare fino alla fine per salvarsi. C’è un girone intero da giocare, tanti punti a disposizione e soprattutto un mercato che sta entrando nel vivo più che mai.

Si perchè il presidente Krause vuole mantenere la promessa fatta a D’Aversa nei giorni in cui definirono il contratto e il ritorno del mister sulla panchina ducale. Tutto gira intorno al nome di Franco Vazquez giocatore per il quale il ds Carli sta facendo davvero di tutto per vestirlo di gialloblù.

Dopo una iniziale riserva del Mudo per valutare anche altre opzioni, nelle ultime ore, sarebbero arrivati segnali incoraggianti dall’entourage dell’argentino. Il fantasista è un giocatore apprezzato dal mister grazie alla sua classe e imprevedibilità.

L’argentino non si sente più protagonista al Siviglia ed è in scadenza di contratto: adesso tocca al presidente mantenere la promessa e regalare ai tifosi un giocatore su cui puntare per salvarsi.

OMNISPORT | 19-01-2021 10:31