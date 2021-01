Parma, il primo rinforzo è Malcuit

La seconda era D’Aversa in casa Parma è iniziata con una sconfitta interna contro la Lazio che ha fatto precipitare gli emiliani al penultimo posto della classifica.

Mai, dopo il ritorno in A, la situazione era stata così preoccupante, ma la società è decisa a non lesinare sforzi sul mercato di gennaio per risalire posizioni ed allontanarsi dalla zona caldissima.

Così su consiglio dello stesso allenatore sono in arrivo elementi di esperienza in ogni reparto.

Il primo dovrebbe essere Kevin Malcuit. L’esterno difensivo marocchino di proprietà del Napoli arriverà in prestito e andrà a colmare una delle principali lacune nell’organico dei crociati.

La società del presidente De Laurentiis ha già dato il proprio consenso per concludere l’operazione che permetterà all’ex Lille di ritrovare continuità di impiego persa dopo il grave infortunio al ginocchio subito nell’ottobre 2019, dopo una prima annata molto positiva in maglia azzurra.

Si attende allora solo il consenso del giocatore, che era stato anche nel mirino della Fiorentina prima che i viola virassero su Andrea Conti del Milan.

OMNISPORT | 11-01-2021 23:54