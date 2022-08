Parma: per l'attacco spunta Zaza

23-08-2022 15:08

Due punti nelle prime due partite di Serie B per il Parma che non è riuscita ad andare oltre al 2-2 contro il Bari alla prima uscita di campionato e che ha pareggiato a reti inviolate a Perugia.

Il club emiliano cerca rinforzi in attacco e sul taccuino della dirigenza è finito Simone Zaza, classe ‘91 ormai ai margini del Torino che sta cercando una sistemazione e potrebbe decidere di rimettersi in gioco in una big di Serie B.

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta di Parma il club ducale starebbe pensando a lui qualora Adrian Benedyczak, su cui c’è un interessamento del Bari, dovesse partite nei prossimi giorni.

Per Simone Zaza l’ostacolo più grande da superare è senza dubbio quello riguardante l’ingaggio.

