Parma-Verona 2-3, pagelle e moviola: Zanetti si salva, traballa ora Pecchia ma l'errore più grosso è dell'arbitro

Top e flop della gara: Man ha parecchio da farsi perdonare, Bonn si conferma di qualità, nell'Hellas Coppola e Sarr creano e Montipò conserva

Poteva essere il capolinea di Paolo Zanetti, reduce da scoppole memorabili (4 sconfitte di fila), rischia di diventare la Waterloo di Pecchia: al Tardini il Verona batte il Parma 3-1 e lo aggancia a 15 punti in classifica. Una “macchia” fino a un certo punto perchè l’Hellas aveva fatto vedere cose interessanti anche in passato così come i ducali avevano spesso manifestato amnesie e black out pericolosi. Cinque minuti e l’Hellas è già davanti con il primo gol stagionale di Coppola: cross morbido dalla sinistra di Harroui, il difensore salta più in alto di tutti e di testa trova l’angolo alla sinistra di Suzuki. Reazione confusa ma efficace del Parma: ci mette una pezza Montipò che nulla può però sul fendente di Solomon Sohn. Da qui in poi l’errore del Parma che non approfitta dello sbandamento degli scaligeri, non chiude la gara e così quando il Verona rientra in partita chiude il match. Segna prima dopo una grande ripartenza Sarr che buca un incerto Suzuki e fa tris Mosquera (ricordate la doppietta al Napoli?) che riprende una respinta di Suzuki su tiro di Livramento e manda all’inferno il Parma che al 90′ trova il 3-2 con un eurogol di Sohn ma è troppo tardi e il Verona può solo recriminare per un rigore non visto da Sozza al 10′.

Top e flop Parma

Sohm 7 -Si fa trovare al posto giusto al momento giusto nel tap-in del momentaneo 1-1, trova il gol dell’inutile speranza allo scadere con una prodezza

Bonn 6 – Non è un caso che sia seguito da grandi club, ha qualità e sa mixare tecnica e doti fisiche

Almqvist 6 – Dà la scossa quando entra e si procura due palle gol

Leoni 5,5 – Non tiene sempre nè la linea nè l’avversario

Man 5,5 – La delusione di giornata, troppo confusionario sotto porta, si divora un gol fatto da centro area

Suzuki 5,5 – Ha qualche responsabilità sul secondo gol dell’Hellas

Cancellieri 5 – Anonimo, esce dopo 45’

Top e flop Verona

Coppola 6,5 – Puntuale in marcatura, bravo a sbloccare la gara di testa

Sarr 6,5 – Tanta sostanza e quando gli arriva la palla giusta non perdona

Harroui 6 – Se non avesse sbagliato per almeno due volte il match ball avrebbe meritato di più

Montipò 6 – Ci mette una pezza sia nel primo che nel secondo tempo, incerto solo sul secondo gol di Sohn

Duda 5,5 – Troppo falloso e impreciso

Chi è l’arbitro Sozza

Considerato fra i migliori prospetti emergenti dell’arbitraggio in Italia, Simone Sozza – la scelta per Parma-Verona – dopo una stagione super tre anni fa è andato alternando prestazioni positive ad altre al di sotto del suo talento. Il 36enne fischietto cresciuto nella sezione di Seregno, paesino della Brianza in provincia di Monza, gode di alta stima da parte del designatore Rocchi che ha dimostrato di considerarlo alla pari dei migliori della Can e finora in stagione aveva fatto bene ma come se l’è cavata l’arbitro lombardo?

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I precedenti di Sozza con Parma e Verona

3 precedenti con l’Hellas con 1 una vittoria e 2 sconfitte, entrambi vittoriosi per i ducali i due incroci con Sozza.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mondini e Bitonti con Tremolada IV uomo, Gariglio al Var e Mazzoleni all’Avar, l’arbitro ha ammonito Hernani, Coppola, Duda

Parma-Verona, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. al 10′ il Parma chiede un rigore per un fallo in area di Duda su Bonny che rovina a terra: il contatto appare netto ma Sozza fa giocare. Il rigore ci stava. Al 38′ il primo giallo: è per Hernani, che già in precedenza aveva rischiato grosso, per un’entrata in ritardo sulla trequarti. Al 40′ Sozza s’inventa un’ammonizione per Coppola che prende prima il pallone e poi Cancellieri che rotola a terra. Protesta anche la panchina dell’Hellas e viene ammonito pure Faraoni. Al 62′ giallo a Duda per un intervento scorretto su Man. La gara finisce 2-3.