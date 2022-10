Pattinaggio sul ghiaccio, in Canada tocca a Rizzo, Conti e Macii

25-10-2022 16:11

Dopo la prima tappa inaugurale conclusa lo scorso weekend a Nordwood, negli Stati Uniti, da questo venerdì prende il via il secondo appuntamento stagionale di ISU Grand Prix, sempre in Nord America, con la tre giorni di Skate Canada. Sul ghiaccio, presenti tanti atleti d’élite, a partire dal campione mondiale in carica Shoma Uno.

I colori azzurri saranno difesi da Matteo Rizzo e dalla coppia di artistico composta da Sara Conti e Niccolò Macii, che partiranno per il Canada con importanti ambizioni e l’obiettivo di riuscire a salire sul podio.

Il 24enne tesserato per le Fiamme Azzurre è reduce dal convincente successo nel Budapest Trophy. Rizzo, che fa parte dei pretendenti alla finale di Torino, affronterà Skate Canada per la seconda volta in carriera dopo essersi piazzato al sesto posto nel 2019.

Sara Conti e Niccolò Macii, archiviato un primo scorcio di stagione in cui hanno ritoccato tutti i primati personali, prenderanno parte alla seconda tappa di Grand Prix della carriera, Per gli allievi di Barbara Luoni, l’occasione sarà propizia per proseguire nel ben avviato percorso di crescita.