Paul George offusca Chris Paul: i Clippers tornano in corsa

Si ferma a nove la striscia di vittorie consecutive dei Phoenix Suns nei playoff 2021. Allo Staples Center, infatti, la squadra di coach Monty Williams non riesce ad allungare nella serie della finale di Conference contro i Clippers, vittoriosi per 106-92 e ora sotto 2-1 nella serie. Per la franchigia di Los Angeles si tratta della prima vittoria nella storia in una finale di Conference.

Il tutto nella notte dell’attesissimo ritorno sul parquet di Chris Paul dopo lo stop forzato di nove giorni imposto dal protocollo anti-Covid.

L’esperto play ha fatto il proprio dovere, realizzando 15 punti e 12 assist e toccando quota 1000 in carriera in quest’ultimo fondamentale, ma a tradire è stato Devin Booker che, condizionato dalla maschera al viso dopo lo scontro con in gara, chiude con 15 punti e percentuali poco brillanti (5/21 dal campo con 1/7 da tre).

Non basta allora il contributo di Deandre Ayton, che sfiora la doppia doppia (18 punti e 9 rimbalzi).

Clippers più forti dell’assenza di Kawhi Leonard e più continui nel corso di un match comunque equilibrato e decisosi grazie all’allungo dei padroni di casa nel terzo quarto.

L’Mvp è Paul George, autore di 27 punti, 15 rimbalzi e 8 assist, ma è ottimo anche il contributo di Reggie Jackson: 23 punti, 9/17 al tiro 3 assist e 2 recuperi.

OMNISPORT | 25-06-2021 07:41