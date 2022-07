Paura e poi sollievo per Valverde

02-07-2022 16:20

Il 42enne fuoriclasse spagnolo Alejandro Valverde è stato investito da un’auto mentre si stava allenando ad Alcantarilla, sulle strade della sua Murcia. Trasportato d’urgenza in ambulanza all’ospedale universitario Virgen de la Arrixaca a Murcia, al campione del mondo del 2018 fortunatamente non sono state riscontrate fratture o altre lesioni gravi, ma resterà comunque per 24 ore in osservazione. Valverde era insieme a due suoi compagni abituali di allenamento, l’automobilista che l’ha investito non si è fermato per soccorrerlo ed è fuggito.