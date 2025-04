Paura per coach Gregg Popovich: sviene al ristorante, nuovo malore. E i San Antonio Spurs valutano l'addio

Il leggendario allenatore portato in ospedale per accertamenti: ora è a casa e in buone condizioni. Ma aumentano gli interrogativi sul suo futuro in panchina.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Nuovo malore per Gregg Popovich, l’allenatore più vincente della NBA. Il 76enne coach dei San Antonio Spurs, già colpito da un ictus a novembre, si è sentito male mentre cenava in un ristorante della città texana. L’episodio si è verificato martedì sera, ora di San Antonio. Praticamente il mercoledì mattina in Italia, anche se è diventato di pubblico dominio soltanto successivamente, riportato dall’autorevole TMZ Sports, una sorta di “bibbia” del gossip sportivo negli Stati Uniti. Una testata qualificata e autorevole, almeno per i canoni americani.

Coach Popovich, malore durante la cena a San Antonio

L’ex tecnico – tra gli altri – di Marco Belinelli stava consumando la sua cena in una braceria di San Antonio quando ha accusato un malore. Popovich, secondo quanto riportato da TMZ, era cosciente quando sono arrivati i soccorsi, subito allertati dopo che l’allenatore è svenuto. A quanto pare, l’esperto allenatore ha anche scambiato delle parole coi suoi soccorritori, che l’hanno caricato sul veicolo e condotto in ospedale per i controlli e l’assistenza del caso. Popovich, in ogni caso, non sarebbe mai stato in pericolo di vita.

La corsa in ospedale e le dimissioni: il tecnico è già a casa

La degenza del leggendario allenatore è durata poco. Come riferito da Espn, Popovich è già tornato a casa ed è in buone condizioni di salute. Lo spavento, però, non avrebbe lasciato indifferente la proprietà degli Spurs. Dopo l’incidente dello scorso autunno, il tecnico è stato sostituito in panchina dall’assistente Mitch Johnson, ufficialmente ad interim, in pratica per tutta la stagione che poi i texani, tra le cui fila milita il fenomeno Victor Wembanyama, hanno chiuso con un bilancio negativo di 34 vittorie e 48 sconfitte. Niente playoff. E forse, niente più panchine per Popovich.

San Antonio Spurs e Gregg Popovich, valutazioni in corso

Il tecnico, che in carriera ha vinto 1422 partite (nessuno come lui) e conquistato cinque titoli NBA, oltre a un oro olimpico alla guida del Dream Team a Tokyo, potrebbe essere “invitato” a smettere, nonostante egli stesso non intenda ancora andare in pensione. Difficile lasciare per un’icona del basket, che ha avuto a che fare con monumenti del calibro di Manu Ginobili o Tim Duncan e che è uno dei pochi che può permettersi di dare del tu a tutti, soprattutto agli avversari. “La speranza è che Popovich possa tornare a fare l’allenatore in futuro”, recitava un nota diffusa lo scorso febbraio dagli Spurs. Dopo quanto accaduto al ristorante, però, il futuro sembra meno roseo rispetto al preventibabile.