02-08-2022 20:38

Grande paura per Alex Zanardi. Un incendio è infatti scoppiato per cause da accertare nella villa dove risiede l’ex pilota, a Noventa Padovana.

Fiamme nella villa di Zanardi, danneggiato l’impianto fotovoltaico

Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, a prendere fuoco sarebbe stato l’impianto fotovoltaico presente sul tetto. Le fiamme sarebbero divampate nel pomeriggio di martedì, ma sono state prontamente spente grazie all’intervento dei pompieri arrivati da Padova con due autopompe, un’autobotte, un’autoscala, hanno subito circoscritto le fiamme. Sul posto sono comunque prontamente arrivati i carabinieri e sono stati subito avviati accertamenti per valutare eventuali danni ai macchinari che assistono l’atleta paralimpico bolognese. A quanto trapela dalle prime informazioni l’impianto elettrico sarebbe stato danneggiato.

Zanardi, possibile il trasferimento in altra sede

Non si esclude che sia necessario il trasferimento, ma nell’attesa Zanardi è stato prelevato da un’ambulanza e trasferito in via precauzionale in un centro medico di Vicenza per decisione dei famigliari. Vittima il 19 giugno 2020 di un gravissimo incidente mentre partecipava ad una gara di handbike, dallo scorso mese di dicembre Zanardi è tornato nella propria residenza, dove un pool di professionisti, oltre alla famiglia, lo sta affiancando nel lungo percorso di riabilitazione.

Alex Zanardi, dal nuovo incidente alla lenta ripresa

Dopo l’incidente di due anni e mezzo fa Zanardi fu sottoposto a un intervento neurochirurgico e maxillo-facciale, rimanendo a lungo in gravi condizioni presso l’ospedale di Siena, dove fu sottoposto ad altre tre operazioni. Dopo circa un mese, in presenza di un netto miglioramento delle sue condizioni, Zanardi venne trasferito prima in un centro specializzato di Lecco poi, a seguito di alcune complicazioni, presso la terapia intensiva del San Raffaele di Milano. Nel novembre successivo, in seguito ad un ulteriore miglioramento, Alex è stato trasferito presso l’Azienda ospedaliera di Padova, dove nel gennaio 2021 jha riacquisito la coscienza. Nella sua carriera con la handbike, iniziata nel 2014, Zanardi ha vinto quattro ori paralimpici e quattro ori mondiali.