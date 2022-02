08-02-2022 09:26

Impresa sfiorata. Alla sua sesta olimpiade, Fischnaller va ad un passo dalla sua prima medaglia olimpica. Il 41enne italiano chiude al quarto posto la gara di gigante parallelo di snowboard.

Tanta amarezza per Fischnaller, soprattutto per la sconfitta nella finale per il bronzo contro il russo Wild. La medaglia d’oro è andata all’austriaco Karl mentre quella d’argento allo sloveno Mastnak.

