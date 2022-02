Pechino 2022, Fontana non si abbatte: "Oggi non è andata bene"

09-02-2022 16:13

Così Arianna Fontana dopo l’eliminazione della staffetta femminile azzurra dello short track nelle semifinali: “Oggi purtroppo non è andata bene. C’è stata una caduta che può capitare, ma dobbiamo rimanere concentrate per la Finale B e provare a vincerla. Nello short track può accadere di tutto e, ricordando l’Olanda che quattro anni fa vincendo la Finale B salì sul podio, noi dobbiamo continuare a crederci“.

Intanto l’ex pattinatrice di velocità su pista lunga Francesca Bettrone dà ragione alla fuoriclasse valtellinese nella sua battaglia contro la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio con un post su Facebook: “Non basta nemmeno vincere un Oro Olimpico per ottenere supporto e rispetto da parte della Federazione! E fai bene a dire che questa medaglia è solo tua e del tuo team. Assurdo che una federazione non metta gli atleti in condizione di performare al meglio quando poi i risultati sono quello che servono alla Federazione stessa per andare avanti! Ma già anni fa qualcuno mi disse: ‘la Federazione non ha bisogno di atleti per andare avanti’! Quanti atleti ancora dovranno essere messi da parte?! Quanti ancora dovranno abbandonare perché non esiste un’alternativa?”

