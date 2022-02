Pechino 2022, Giuliano Razzoli: “Mi sto abituando alla neve olimpica”

14-02-2022 13:46

La gara di slalom ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 si avvicina. I cancelletti della specialità si apriranno il 16 Febbraio e Giulian Razzoli rappresenterà i colori azzurri.

in questa stagione, poco meno di un mese fa, il 16 gennaio, a Wengen (in Svizzera), in Coppa del Mondo, è salito sul podio (terzo posto) alle spalle del norvegese Lucas Braahten e dell’elvetico Daniel Yule.

Adesso, l’appuntamento più atteso, si compete nello slalom a livello olimpico; in ottica preparatoria, secondo Razzoli, sta andando tutto come previsto: “Queste giornate stanno andando bene, tutto come previsto. Abbiamo già fatto qualche giorno di allenamento di slalom, domani faremo ancora qualche giro“.

Tutto come da programma, insomma, nell’avvicinarsi all’appuntamento olimpico; la voglia non può che essere quella di affermarsi e conquistare una posizione in classifica quanto più alta possibile: “L’avvicinamento sta procedendo nel migliore dei modi, mi sto abituando a questa neve. Sono contento per come stanno andando queste giornate, poi quanto sono in forma lo dirà la classifica al termine della gara“.

