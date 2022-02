Pechino: Innerhofer 3^ saltando porta dopo I prova discesa maschile

03-02-2022 10:30

In una prima prova cronometrata della discesa olimpica maschile di Pechino 2022, che è stata di studio per quasi tutti gli atleti perché la pista di Yanqing era sconosciuta a tutti, coloro che hanno fatto i quattro migliori tempi hanno saltato almeno una porta, in particolare quella piazzata nella parte alta dopo un salto effettuato in curva cieca verso sinistra. Tra questi c’è stato Christof Innerhofer, che è stato il terzo più veloce a 26 centesimi dallo svizzero Stefan Rogentin.

Il migliore tra quelli che hanno completato in modo regolare il tracciato è stato il canadese James Crawford, che è stato il quinto più rapido, secondo da colui che è forse il grande favorito della gara di domenica, il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, piazzatosi settimo. Matteo Marsaglia e Dominik Paris invece si sono piazzati rispettivamente ventunesimo e ventisettesimo.

