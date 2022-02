11-02-2022 08:04

Niente riscatto per l’Italia maschile del curling. Dopo la sconfitta, all’esordio, con la Gran Bretagna, la formazione azzurra si è arresa anche alla fortissima Svezia (9-3 il finale dopo otto end).

Troppo forte la compagine svedese trascinata dal fuoriclasse Edin. Dopo due gare, zero punti per l’Italia che è ora attesa dalla sfida con la Cina (sabato 12) da vincere a tutti i costi per rilanciarsi.

OMNISPORT